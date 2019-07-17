中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

富邦悍將自2016年接手冠軍隊義大犀牛，又網羅多位前中信即戰力球員，一直以來就被期待能有傑出的演出。然而前兩年排名都在後段班，甚至還出現封王隔年就墊底的窘境，讓成功建立投手再生王國的葉君璋總教練，在去年季中黯然請辭，只能轉到球員發展部門。

富邦雖然已網羅許多年輕好手，但養成速度明顯不如其他球隊。在少了外籍投手教練的情況下，原本備受期待的投手群表現都是曇花一現，越投越不理想。因此苦無本土投手足以撐場，甚至連先發都快排不出來，是讓球隊戰績不見起色的主要原因之一。

不過就在今年富邦的投手群開始有了大幅度的轉變，許多年輕投手開始冒出頭。培養已久的陳仕朋成為至今最穩的先發投手，前幾年幾乎不堪用的范玉禹也總算有了一些壓制力，自主培訓球員游霆崴、張竣龍分別站穩先發及牛棚主將位置。甚至有多年經驗的林羿豪及陳鴻文，都投出近年最佳成績，組成球隊勝利方程式。這樣的表現，讓富邦今年度打擊仍非最優異，成績卻能扶搖直上。

游霆崴在選秀會中落選，以自主培訓球員加入悍將，如今成為陣中先發大將，他直言是教練王建民調整有功。 聯合報系資料照片 分享 facebook

目前富邦悍將的投手教練群包含一軍的余文彬、黃柏揚及二軍的林正豐。其中余文彬教練生涯從2012年球季開始，今年邁入第8個球季，他搭檔過蔡仲南、徐生明、傑森、希克、劉志昇、曹竣崵、羅博特、郭勇志等多位教練，是中職數一數二有經驗的投手教練。另外黃柏揚與林正豐則是近幾年才轉任教練，只能在牛棚及二軍協助。

從許多訪談中可以窺探出，投手所遭遇的不穩定狀況，教練團大致都能點出問題原因。不過即使歷經上面這麼多投手教練，大概只有羅博特與葉君璋時期，對於投手狀況能有明顯的改善，其他似乎心有餘而力不足。因此除了上述正式名單的教練外，富邦自去年秋訓開始，網羅前旅美好手王建民擔任客座投手教練，而且今年整年常駐球隊。

王建民至今仍未正式宣布退休，但對於傳承及指導年輕球員不遺餘力，除了悍將之外也有其他球隊想網羅他。 聯合報系資料照片 分享 facebook

王建民曾經在2015年底參與德州棒球農場的調整，隔年就重返大聯盟殿堂，這樣勵志的經歷讓台灣許多球隊及球員，都希望能夠從他身上學取經驗。然而他以往僅能擔任短期客座教練或訓練營，未能長期追蹤球員的情況下，成效確實有限。經過長期的駐隊，連總教練都覺得年輕投手都給他調一調後，效果確實有別以往。

目前王建民對於球員的調整可以看出與以往的本土教練有所不同，他不單是調整姿勢，而是修正整個投球機制。他幾乎都只有微調擺臂動作，增加整體的協調性，並不會太刻意改變球員習慣的投球姿勢，所以投手不需要太長的適應期。另一方面，他更加強投手下半身的運用，不只是採用上半身的力量，所以不需要在球速與控球取捨，除了恢復穩定的球速，控球及投球品質也更理想。

王建民對於富邦悍將的投手群用心調整，讓許多年輕投手紛紛展現強投氣勢，不再成為場上的餵球機。 聯合報系資料照片 分享 facebook

改善擺臂動作，穩定球速、投球品質等，實際上就是當年王建民在德州棒球農場的訓練課程，可以說是經驗及知識的傳承，而且效果非常好！雖然他長期在美國發展，但畢竟還是台灣人，會比國外教練更熟悉本土球員的生理、心理素質。另一方面他又能將所學有效地調整模式帶入國內棒壇，確實值得其他投手教練好好學習，未來更能厚實球隊實力及提升比賽精采度。