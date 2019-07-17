親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑
運動筆記自主全馬破4成功！今年真的要認真
健行筆記一起成為山女孩！七大必知重點玉山前峰 - 山是家的延伸
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

中職／王建民調整投手成效佳 開啟經驗傳承典範

2019-07-17 07:00Tzuyi

富邦悍將自2016年接手冠軍隊義大犀牛，又網羅多位前中信即戰力球員，一直以來就被期待能有傑出的演出。然而前兩年排名都在後段班，甚至還出現封王隔年就墊底的窘境，讓成功建立投手再生王國的葉君璋總教練，在去年季中黯然請辭，只能轉到球員發展部門。

富邦雖然已網羅許多年輕好手，但養成速度明顯不如其他球隊。在少了外籍投手教練的情況下，原本備受期待的投手群表現都是曇花一現，越投越不理想。因此苦無本土投手足以撐場，甚至連先發都快排不出來，是讓球隊戰績不見起色的主要原因之一。

不過就在今年富邦的投手群開始有了大幅度的轉變，許多年輕投手開始冒出頭。培養已久的陳仕朋成為至今最穩的先發投手，前幾年幾乎不堪用的范玉禹也總算有了一些壓制力，自主培訓球員游霆崴、張竣龍分別站穩先發及牛棚主將位置。甚至有多年經驗的林羿豪及陳鴻文，都投出近年最佳成績，組成球隊勝利方程式。這樣的表現，讓富邦今年度打擊仍非最優異，成績卻能扶搖直上。

游霆崴在選秀會中落選，以自主培訓球員加入悍將，如今成為陣中先發大將，他直言是教練...
游霆崴在選秀會中落選，以自主培訓球員加入悍將，如今成為陣中先發大將，他直言是教練王建民調整有功。 聯合報系資料照片
分享

目前富邦悍將的投手教練群包含一軍的余文彬、黃柏揚及二軍的林正豐。其中余文彬教練生涯從2012年球季開始，今年邁入第8個球季，他搭檔過蔡仲南、徐生明、傑森、希克、劉志昇、曹竣崵、羅博特、郭勇志等多位教練，是中職數一數二有經驗的投手教練。另外黃柏揚與林正豐則是近幾年才轉任教練，只能在牛棚及二軍協助。

從許多訪談中可以窺探出，投手所遭遇的不穩定狀況，教練團大致都能點出問題原因。不過即使歷經上面這麼多投手教練，大概只有羅博特與葉君璋時期，對於投手狀況能有明顯的改善，其他似乎心有餘而力不足。因此除了上述正式名單的教練外，富邦自去年秋訓開始，網羅前旅美好手王建民擔任客座投手教練，而且今年整年常駐球隊。

王建民至今仍未正式宣布退休，但對於傳承及指導年輕球員不遺餘力，除了悍將之外也有其...
王建民至今仍未正式宣布退休，但對於傳承及指導年輕球員不遺餘力，除了悍將之外也有其他球隊想網羅他。 聯合報系資料照片
分享

王建民曾經在2015年底參與德州棒球農場的調整，隔年就重返大聯盟殿堂，這樣勵志的經歷讓台灣許多球隊及球員，都希望能夠從他身上學取經驗。然而他以往僅能擔任短期客座教練或訓練營，未能長期追蹤球員的情況下，成效確實有限。經過長期的駐隊，連總教練都覺得年輕投手都給他調一調後，效果確實有別以往。

目前王建民對於球員的調整可以看出與以往的本土教練有所不同，他不單是調整姿勢，而是修正整個投球機制。他幾乎都只有微調擺臂動作，增加整體的協調性，並不會太刻意改變球員習慣的投球姿勢，所以投手不需要太長的適應期。另一方面，他更加強投手下半身的運用，不只是採用上半身的力量，所以不需要在球速與控球取捨，除了恢復穩定的球速，控球及投球品質也更理想。

王建民對於富邦悍將的投手群用心調整，讓許多年輕投手紛紛展現強投氣勢，不再成為場上...
王建民對於富邦悍將的投手群用心調整，讓許多年輕投手紛紛展現強投氣勢，不再成為場上的餵球機。 聯合報系資料照片
分享

改善擺臂動作，穩定球速、投球品質等，實際上就是當年王建民在德州棒球農場的訓練課程，可以說是經驗及知識的傳承，而且效果非常好！雖然他長期在美國發展，但畢竟還是台灣人，會比國外教練更熟悉本土球員的生理、心理素質。另一方面他又能將所學有效地調整模式帶入國內棒壇，確實值得其他投手教練好好學習，未來更能厚實球隊實力及提升比賽精采度。

富邦悍將王建民

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

中職／萊福力7局好投 敗投王讓伍鐸

2019-07-16 23:33

中職／林安可23日披上獅袍 推測簽約金530萬

2019-07-16 18:22

中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45

日職／松坂大輔本季初登板 3.2萬人爭睹

2019-07-16 23:31

中職／沒塞車粉絲相挺 恰恰盼更多高雄球員讓球迷驕傲

2019-07-16 22:58

日職／暌違306天再登板 松坂對阪神5局失2分

2019-07-16 19:23

中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26

棒球／不同身分追甲子園夢 日16歲主審吸睛

2019-07-16 11:40

中職／主場告別高雄鄉親 彭政閔拚三個史上第一

2019-07-16 00:11

中職／雙獅會大咖名投、日本一監督東尾修開球

2019-07-15 18:56

中職／統一8月雙獅會 送西武王子飯店免費住宿券

2019-07-15 18:27

中職／萬昭清先發5局失2分 二軍生涯首勝

2019-07-15 18:22

中職／彭政閔17日澄清湖最終戰 8月起引退巡迴

2019-07-15 15:34

中職／南韓 「國民打者」李承燁 21日為猿開球

2019-07-15 14:40

日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00

中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00

日職／同為甲子園之星 達也可望正面對決輝星

2019-06-18 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

印尼羽賽／首場奧運積分賽 戴資穎31分鐘過頭關

2019-07-16 10:52

NBA／西蒙斯傳續簽5年頂薪 詹姆斯發文祝賀

2019-07-16 09:46

NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

2019-07-16 16:30

NBA／《2K20》能力值 詹姆斯連10年稱霸榜首

2019-07-16 12:35

NBA／中產球員不開心 工會主席保羅成箭靶

2019-07-16 16:40

NBA／不捨兩功臣離隊 勇士總管：難忘KD天賦

2019-07-16 15:37

NBA／找不到買家 騎士正式裁掉史密斯

2019-07-16 10:30

NBA／「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

NBA／簽羅素非炒短線 總管稱勇士仍能衝擊西區

2019-07-16 09:01

NBA／促成快艇組雙巨頭 衛斯特期待洛城內戰

2019-07-16 11:01

MLB／字母哥訪洋基球場 巨人身材卻是棒球苦手

2019-07-16 11:11

MLB／老牌工具人DFA 紅襪沒叫林子偉回大聯盟

2019-07-16 08:16

NBA／圖利香蕉船組合？ 保羅被指像政客人緣差

2019-07-16 17:39

MLB／對洋基單場三響 光芒捕手寫罕見紀錄

2019-07-16 12:15

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-16 16:45

NBA／騎士裁掉史密斯 傳湖人不感興趣

2019-07-16 15:15

溫網／替約克維奇抱不平 貝克：他值得更多尊敬

2019-07-16 15:11

瓊斯盃／赴加國修心理系 譚傑龍為職業生涯鋪路

2019-07-16 16:40

溫網／詹詠然與謝淑薇揚威 劉中興：破種族界線

2019-07-16 11:30

NBA／庫班「洩密」遭罰 火箭老闆違規也傷荷包

2019-07-16 14:29

中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45

MLB／洛磯被巨人血洗 自家球評「塗鴉」遮比數

2019-07-16 09:39

MLB／百分打點日籍第二快 美記者發文讚揚大谷

2019-07-16 13:08

瓊斯盃／前NBA柏克曼領銜 菲律賓宰南韓保不敗金身

2019-07-16 19:42

MLB／貝林格單場雙響 超車葉力奇登全壘打王

2019-07-16 11:39

印尼羽賽／只花35分鐘 周天成輕鬆闖頭關

2019-07-16 14:06

印尼羽賽／小天、戴后速闖關 男雙逆轉差一步

2019-07-16 17:11

中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-16 11:25

NBA／詹姆斯與戴維斯輪休？湖人新賽季課題

2019-07-16 16:11

MLB／洋基王牌塞佛里諾復出近 不排斥轉任牛棚

2019-07-16 12:14

MLB／聯盟跟進球衣贊助補丁 最快2022開放

2019-07-16 17:45

港口盃／中華退庫拉索獲2連勝 蘇俊璋奪勝投

2019-07-16 10:34

印尼羽賽／久未比賽不生疏 周天成下戰強碰超級丹

2019-07-16 20:09

溫網／謝淑薇分享奪冠喜悅 還幫球迷科普小知識

2019-07-16 18:12

瓊斯盃／中華白不敵約旦 第2勝再等等

2019-07-16 21:34

中職／林安可23日披上獅袍 推測簽約金530萬

2019-07-16 18:22

棒球／不同身分追甲子園夢 日16歲主審吸睛

2019-07-16 11:40

日職／暌違306天再登板 松坂對阪神5局失2分

2019-07-16 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top