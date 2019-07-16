中職／去年勝投王伍鐸超慘 不敵兄弟獨居敗投王

2019-07-16 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



伍鐸吞下敗投。 擷圖自富邦悍將臉書粉絲團 分享 facebook 中信兄弟、富邦悍將隊今天在高雄澄清湖球場對決，兩隊洋投萊福力、伍鐸上演投手戰，兄弟三局下攻下全場第一分，八局下一口氣追加五分，終場6：1獲勝，終止對戰四連敗、八連不勝。

伍鐸、萊福力賽前八敗並列全聯盟最多敗投手，伍鐸雖投出本季代表作，先發七局被揮出七支安打、失一分，還是逃不過敗投命運，戰績掉到2勝9敗，獨居「敗投王」，完全沒有去年14勝奪下勝投王的氣勢。

伍鐸5月4日擊敗統一獅隊後，接下來八場先發吞下五連敗，本季防禦率5.28也偏高。

萊福力先發七局，被揮出六支安打、未失分，同樣優質先發，奪下本季第四勝，終止二連敗，也是近五場先發首勝。

兄弟三局下靠詹子賢、王威晨、吳東融、王勝偉安打攻下一分，八局下攻勢再起，吳東融、陳子豪、林智勝安打先得兩分，蘇緯達追加三分砲，本季第二轟出爐，悍將大勢已去。

悍將九局上靠林哲瑄、于孟馗安打追回一分，無力改變戰局，下半季7勝2敗仍居榜首，兄弟4勝5敗暫居第二。

「恰恰」彭政閔今天未排進先發名單，也沒有代打機會，完全處於休兵狀態，生涯總得分仍是1074（中職史上第二），還差張泰山一分，明天對戰悍將再拚紀錄。