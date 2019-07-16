中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



伍鐸(左)、萊福力。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊今晚在高雄澄清湖球場對決富邦悍隊，進行二連戰首戰，這場「金控大戰」除了兄弟老將彭政閔挑戰得分紀錄，雙方先發投手萊福力、伍鐸對決更是另類焦點，任何一方吞敗將獨居敗投王，堪稱面子之爭。

萊福力目前戰績3勝8敗1中繼、防禦率3.82，伍鐸2勝8敗、防禦率5.62，兩人並列全聯盟最多敗。

伍鐸去年14勝奪下中職勝投王，但10敗也和統一獅隊羅里奇並列全聯盟最多；伍鐸今年陷入極大低潮，出賽14場（13場先發）只投出兩勝，5月4日擊敗獅隊後，接下來七場先發吞下四連敗，若按目前進度，逃不過連兩季二位數敗投。

萊福力6月14日擊敗悍將後，接下來四次出賽也吞兩敗，近10場先發只有1勝6敗，已追平去年加盟兄弟首季八敗紀錄，今年恐怕也逃不過二位數敗投的命運。

悍將下半季7勝1敗排名第一，對戰兄弟四連勝、八連不敗，就看伍鐸今天有沒有辦法改運。

彭政閔生涯總得分1074，仍差張泰山一分，最快此役有機會追平、甚至超前，成為中職史上第一。

中職從2009年減為四隊後，11年林英傑、12年林其緯（兩人隸屬興農牛隊）都投出14敗，並列近十季單季最多敗紀錄，至於史上單季最慘是1993年時報鷹隊郭建成17敗。