中職／主場告別高雄鄉親 彭政閔拚生涯得分王

2019-07-16 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台北報導



彭政閔今年球季後將退休。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場迎戰富邦悍將，「恰恰」彭政閔距離追平史上得分王只差一分，有機會在高雄鄉親前締造第三個史上「第一」紀錄。

彭政閔在澄清湖球場留下不少足跡，包括生涯第四百得分、第七百支安打，更在此締造兩個史上第一，二○○八年季後賽首戰敲出三響砲，是季後賽史上第一人，二○一四年完成第兩百次盜壘成功，成為史上第一位「千安、百轟、兩百盜」球員。

中信今年除了台中洲際球場外，刻意安排澄清湖、天母、花蓮球場全國巡迴，希望各地球迷都能參與彭政閔的退休之旅，到賽季結束前，彭政閔有七次向各地球迷道別機會。

彭政閔雖然八月廿八、廿九日還會作客澄清湖，但今、明兩戰作為主場將安排儀式，八月十一日天母球場、八月十四日花蓮球場都是恰恰最後出賽，九月十五日台南球場、十八日新莊球場、廿二日桃園球場則是作客最終戰。

廿五日起在洲際主場五連戰，中信將舉行一一系列活動，為廿九日正式引退的恰恰畫上球員生涯句點。

彭政閔達成兩千安後，也逼近張泰山的一○七五得分紀錄，本季至今出賽五十二場、十三得分，從目前進度看來，賽季結束前有望推高到一○八六分。

另外，彭政閔生涯累積二○○二安，季末也有機會推進到二○四六安，距離「張泰山障礙」的二一三四安仍有距離；至於生涯兩百轟，要在剩下五十二場比賽敲出九轟，需要回到自己在二○○五年七十六場敲十四轟的水準，近乎不可能任務。