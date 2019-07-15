不同身分追甲子園夢 日16歲棒球主審吸睛

2019-07-15 21:46 中央社 台北15日電



日本夏季甲子園地方預賽福岡大會，今天比賽有亮點，16歲九州產業高校高一生黑岩龍之介擔任主審，他因傷沒能繼續球員生涯，但不放棄甲子園夢，希望以裁判身分踏上甲子園球場。

日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）福岡大會，今天早良高校與福岡舞鶴高校比賽有不同亮點，比賽主審是年僅16歲的黑岩龍之介，他在賽後接受日媒訪問直言：「很緊張。」

黑岩龍之介幼稚園開始就玩棒球傳接球，國小一年級正式接觸棒球，國中加入硬式棒球隊，但二年級時因左腳骨折，自行評估後覺得無法繼續打球，但他無論如何都不想斷開與棒球的連結，「想要留在棒球場上，除了選手，就只有裁判了」。

他打電話詢問成為棒球裁判的相關規定，去年整年從少棒到成棒，總計在軟式棒球比賽執法124場，今年3月在九州地區高校野球福岡縣大會首度以三壘壘審身分出場執法。

因為課業關係，黑岩龍之介只能利用課餘時間擔任裁判，他提到，很開心可以再跟球員一同站在棒球場上，即使偶爾仍會出現「如果那時沒有受傷的話」的想法，現在每場比賽執法出場，都抱持著不能輸給選手的心情，專注於場上，「自己的判斷，可能左右球員的高中棒球生涯，責任很大」。

今天比賽結束後，被媒體問起對主審的印象，當聽到主審是高中生，舞鶴高校二年級捕手驚呼：「真的嗎？」雖然看起來很年輕，但得知是高中生還是嚇一跳。

黑岩龍之介沒有忘記甲子園夢，只是換了一種身分與形式，期待有天能站上甲子園球場。