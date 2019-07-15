中職／彭政閔17日澄清湖最終戰 8月開始引退巡迴

2019-07-15 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



彭政閔最後一季倒數，8月開始陸續向今年作為比賽場地的七座球場道別。 聯合報系資料照 記者侯永全／攝影 分享 facebook

中信兄弟球星「恰恰」彭政閔今年球季結束後就要引退，明起在澄清湖球場兩戰將是他以高雄作為主場的比賽，8月開始陸續向今年作為比賽場地的七座球場道別，中信本季特地安排天母、花蓮、澄清湖作為主場，讓各地球迷都有機會看到恰恰比賽。

中信球團特地為高雄出生的彭政閔安排系列活動，明後天賽後都將舉辦簡單儀式，讓彭政閔與高雄球迷道別，現場也將擺放彭政閔於高雄達成的重要紀錄背板以及留言板，讓球迷傳達心意。

彭政閔生涯在澄清湖出賽176場，不少個人紀錄在此締造，生涯第400得分，生涯第100次、200次盜壘，生涯第700安，2008年10月17日在季後賽對LaNew熊敲出單場三響砲，更是史上季後賽第一人。

16、17日雖然是彭政閔在澄清湖主場的最後兩戰，不過是8月28、29日仍有兩場比賽作客澄清湖，8月11日將是彭政閔在天母球場最終戰，8月14日則是花蓮球場，兩個系列賽都是中信主場。

9月彭政閔將向四個球場告別，剛好是四隊主場，13日起作客統一獅的三連戰將向台南球場道別，接下來17日起富邦悍將的新莊球場二連戰、20日起桃園球場三連戰，最後一周則是25日起在洲際主場五連戰，在29日例行賽的最後一戰正式褪下球衣。