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中職／南韓 「國民打者」李承燁 21日為猿開球

2019-07-15 14:40聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

猿隊宣布邀請到南韓「國民打者」李承燁21日到桃園球場開球。 截圖自猿隊官方粉絲團
猿隊宣布邀請到南韓「國民打者」李承燁21日到桃園球場開球。 截圖自猿隊官方粉絲團
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猿隊本月20日、21日舉辦「辣年糕趴」主題日，與韓職合作營造出韓式風情，繼先前宣布找來韓職啦啦隊應援後，今天宣布邀請到南韓「國民打者」李承燁21日到桃園球場開球，是史上來台開球名氣最大的南韓球員，賽前下午4時還將舉行球迷見面會。

李承燁曾效力於韓職三星獅隊與日職千葉羅德海洋隊、讀賣巨人隊及歐力士猛牛隊等，日韓生涯通算高達626支全壘打，在韓職五度拿下MVP，也在2008年北京奧運棒球項目奪金。

2016年李承燁在球季中對外宣布，2017年將是生涯最後一年，三星獅隊為他安排一系列的引退之旅，一一向球迷們告別，2017年10月3日，是李承燁最後一次出賽，他用單場雙響砲向球迷說再見，三星獅隊也將他的背號36號退休。

中職過去開球過的體育界大咖，從職棒元年首戰邀請「世界全壘打王」王貞治來台擔任開球打者，2013年「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、「CP3」保羅（Chris Paul）和葛里芬（Blake Griffin），3位NBA超級明星一同開球。

台灣運動好手中，今年有「建仔」王建民在6月14日首度擔任中職開球嘉賓，NBA台裔球星林書豪也曾在2016年獻出中職開球處女秀。

中職三星獅
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