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日職／打點王、盜壘王夾攻 10勝難保新人王

2019-07-15 07:00Hiyan

中央聯盟阪神虎隊的新人外野手近本光司在剛結束的日本職棒明星賽當中搶盡鋒頭；另外養樂多隊19歲村上宗隆極有可能寫下史上未滿20歲就奪下打點王的第一人。太平洋聯盟方面，軟銀的甲斐野央、高橋礼演出同隊投手相爭，競爭相當激烈。

兩聯盟超級新人輩出，讓人對2019年日本職棒的新人王爭奪戰更加感興趣，首先來為您分析中央聯盟目前的戰局。

Hiyan製表
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近本光司在甲子園球場舉行的明星賽第二戰單場5打數5安打，第七局擊出三壘安打之後，成為日本職棒明星賽史上第二名演出完全打擊的打者。過去只有1992年的古田敦也達成過，而熟悉日職的台灣球迷應該都知道，古田敦也後來成為史上知名的傳奇捕手，因此也讓與他齊名的近本光司未來發展更加令人增添期待。

入團開始就被期待為「赤星二世」的近本光司，於5月2日超越了赤星憲廣，締造了連續13場安打的阪神球團隊史新人紀錄，評價直線上升。近本光司雖然在交流戰之後打擊率直線滑落，使得他目前只有0.261打擊率、6支全壘打、24分打點的成績，不過阪神監督矢野燿大決心全力栽培他，因此球季後半段仍將會是固定先發及開路先鋒人選。如果他能突破這個瓶頸，配合上傲人的速度，目前跑出19次盜壘成功，與領先的大島洋平21盜差距相當有限，未來將很有機會以菜鳥之姿奪下盜壘王，並大大提升他搶下新人王的機會。

阪神虎菜鳥近本光司展現優異的打擊與跑壘能力，目前很有機會爭取央聯盜壘王。 擷圖自...
阪神虎菜鳥近本光司展現優異的打擊與跑壘能力，目前很有機會爭取央聯盜壘王。 擷圖自阪神虎官方網站
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近本光司的頭號敵人將是養樂多隊村上宗隆，同時也將是「盜壘王」PK「打點王」的局面。去年還來台灣參加冬季聯盟的村上宗隆，今年回到日本之後有驚人的成長。雖然打擊率0.234偏低，不過在明星賽之前就已經擊出了20支全壘打、63分打點，照這個速度下去單季40轟、100分打點將不是空想而已。

如果村上宗隆能拿下打點王，將是繼1953年西鐵獅隊中西太以來，史上第二名高校畢業第2年就獲得打點王的選手。不過中西太獲獎當時已經過了20歲，而2000年2月出生的村上宗隆，到年底球季結束還只有19歲，因此將會是第一名年齡「10字頭」的打點王。

養樂多新秀村上宗隆年僅19歲，但長打火力實在驚人，僅出賽84場就有20支全壘打，...
養樂多新秀村上宗隆年僅19歲，但長打火力實在驚人，僅出賽84場就有20支全壘打，長打率高達.485。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影
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巨人隊坂本勇人今年的長打狀況是他個人生涯至今最顛峰，明星賽前已經有25轟、63分打點，他同時也會是村上宗隆爭奪打點王的最大對手。其他還有橫濱隊索托（Neftalí Soto）、羅培茲（José López）等兩名洋砲、廣島隊四棒鈴木誠也都在虎視眈眈。不過另外值得給予村上宗隆肯定的是，他的全壘打、打點這兩項數據都在養樂多隊居第一，比山田哲人、巴倫汀（Wladimir Balentien）兩大強打更加耀眼。而養樂多今年戰績低迷，村上宗隆的精采表現，確實給了養樂多球迷帶來無限安慰與期望。

而日職新人王史上過去一向佔有優勢的投手，今年在中央聯盟唯一較有希望的是廣島鯉魚隊左投床田寛樹，目前出賽15場，投出5勝5敗、防禦率3.03的成績。不過比較可惜的是，床田寬樹在球季出投得虎虎生風，4月繳出4勝0敗、防禦率0.93的單月優異成績，但5月24日對巨人拿下第5勝之後就陷入一勝難求的局面。加上這段期間廣島隊陷入嚴重低潮，目前還是11連敗持續中的窘境，也使得床田寬樹壓力變得更加沉重，缺少球季初期可以大膽放手去投的空間，也連帶導致成績停滯不前。反而是橫濱的選秀狀元上茶谷大河最近維持穩定表現，也悄悄累積來到5勝，後勢反而比床田寬樹更好。

橫濱菜鳥投手上茶谷大河後來居上，在央聯新人投手中表現最為出色。 擷圖自維基百科／...
橫濱菜鳥投手上茶谷大河後來居上，在央聯新人投手中表現最為出色。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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雖然以過去的歷史來說，投手只要能投出10勝，爭奪新人王就相對居於有利。不過無論是床田寬樹或是上茶谷大河，今年要面對的新人王競爭對手是有可能的聯盟打點王以及盜壘王，想要為廣島、橫濱再添一座新人王，10勝在過去可能是一個重要指標，但在今年的中央聯盟絕對是不夠的。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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