中職／王勝偉首次雙響砲白搭 猿隊終止5連敗

2019-07-14 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



兄弟王勝偉演出生涯首次雙響砲，但沒能成功反撲。聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊今天對戰中信兄弟，6局上靠陳俊秀追平2分砲帶動，單局搶5分奠定勝基，再靠洋投冠猛後援守成；兄弟雖有王勝偉演出生涯首次雙響砲，但沒能成功反撲，終場猿隊以6：4勝出，終止5連敗。

猿隊今天由左投王溢正先發，兄弟在1局下就有攻勢，王勝偉揮出中外野陽春全壘打轟回第1分，之後詹子賢二壘打、曾陶融安打追加分數，兄弟先取得2：0領先。

兄弟新洋投赫猛首度亮相，此戰僅投3.1局就退場，用62球，被敲出4支安打，送出5次三振，沒有失分，由黃恩賜登板接替，但投到第6局遇上大危機。

猿隊在6場上展開反攻，朱育賢揮出二壘打後，陳俊秀掃出左外野追平2分砲（本季第6轟），目前中職打擊王林立則在一、二壘有人時補上安打送回超前分，郭嚴文再敲二壘打送回2分，猿隊單局進帳5分，以5：2領先。

7局下兄弟王勝偉面對王溢正，再轟出一發左外野2分砲（本季第7轟），是他個人生涯第50轟，也是生涯首度演出單場雙響砲，幫兄弟將比數追成1分差。但猿隊在8局上靠郭嚴文揮出二壘打追加1分保險分。

王溢正先發6.2局，被揮出10支安打（2轟），失4分，拿下個人本季第8勝，追上已離台的前富邦悍將隊洋投索沙及隊友尼克斯，並列中職勝投王。洋投冠猛則是4天前先發4局用80球，今天接替王溢正登板中繼，後援2.1局無失分，守住勝利。