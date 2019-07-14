中職／范國宸歸隊首戰代打建功 獅拚1600勝繼續等

2019-07-14 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊與富邦悍將隊在台南3連戰最後一場比賽，雙方先發投手潘威倫、游霆崴都繳出7局失1分表現，打完8局維持1：1平手，悍將9局上靠著剛歸隊的范國宸代打送回超前分，終場以2：1勝出，獅隊拚隊史1600勝紀錄還要等一等。

悍將隊今天推出21歲投手游霆崴先發，獅隊在1局下靠蘇智傑的陽春砲先馳得點，是他本季第14轟、下半季首轟。悍將隊則在4局上由林益全從37歲的「嘟嘟」潘威倫手中敲出陽春全壘打（本季第16轟），將比數扳平。

雙方一路平手直到9局上，獅隊推出暫代終結者的洋投亞力克登板，悍將隊在2出局後靠陳品捷的安打展開攻勢，林哲瑄揮出左外野安打，形成一、二壘有人，接著傷癒重返一軍的范國宸上場代打，揮出右外野安打送回超前分，也成為悍將隊的致勝一擊。

9局下悍將隊推出陳鴻文登板，守住球隊的1分領先，助悍將隊收進下半季第7勝，陳鴻文達成個人生涯500局投球，且跨季連續12場救援成功，獅隊連兩場拚隊史1600勝失利。

游霆崴今天主投7局，寫下個人最長投球局數，被揮出6支安打，投出4次三振，失1分，首度繳出優質先發表現，無關勝敗。

潘威倫發7局，被敲出7支安打，因林益全的陽春全壘打失1分，在平手時退場，無緣追平陳義信締造的台灣職棒最多141勝紀錄，但完成個人生涯1900局的投球（中職最高），目前累積1902局。