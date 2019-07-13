中職／林智勝生涯第10發滿貫砲破紀錄 兄弟3連勝

2019-07-13 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



林智勝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中信兄弟在台中洲際棒球場對戰Lamigo桃猿隊第2戰，兄弟打線共敲出3發全壘打，包括林智勝破中職紀錄的生涯第10發滿貫砲，終場兄弟以10：6勝出，收下3連勝，林智勝獲選單場MVP，猿隊則吞下5連敗。

碰上猿隊洋投李茲，中信兄弟吳東融在1局下敲出生涯首支首局首打席全壘打（本季第2轟），替球隊打下1：0領先。猿隊則在2局上還以顏色，林承飛從廖乙忠手中揮出中外野陽春砲（本季第4轟），將比數扳成1：1平手。

3局下兄弟靠王勝偉、王威晨2支二壘打敲回超前分，第4局黃鈞聲在2出局後掃出2分打點三壘打，將比數拉開為4：1。

猿隊在5局上靠陳俊秀的適時安打追回1分，之後還攻佔滿壘，兄弟則換上陳柏豪接替廖乙忠登板，是他本季首度在一軍亮相，三振郭嚴文化解危機，替兄弟保住領先優勢。

兄弟接著在5局下連續從李茲手中獲得3次四壞球保送，林智勝接著轟出左外野滿貫全壘打（本季第14轟），是他生涯第10支滿貫砲，寫下中職新紀錄，幫兄弟拉開8：4領先，也把李茲打退場。

7局下面對猿隊第3任投手江國謙，張志豪再轟出右外野2分全壘打，是他本季第16轟，兄弟又將比數改寫為10：2。

猿隊在9局下掀反撲，朱育賢、陳俊秀連續安打後，廖健富獲得保送形成滿壘，林智平代打又選到保送擠回1分，余德龍敲出雙殺打追加1分打點，林立接著在一、二壘有人時敲出2分打點二壘打，迫使兄弟推終結者謝榮豪登板，守住一、二壘有人局面，成功關門。

兄弟先發投手廖乙忠則是先發4.2局，被敲出9支安打（1轟），失2分，生涯第3度先發仍無緣勝投。李茲先發4局，被揮出7支安打，包括2發全壘打，另有4次保送，失8分都是自責分，吞下他本季第5敗，中斷個人5連勝。