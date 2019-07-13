中職／陳仕朋6局失1分 悍將擋下獅隊1600勝

2019-07-13 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊昨天以4：6敗給統一獅隊，無緣隊史最長7連勝，但今天再戰獅隊，靠陳仕朋6局失1分好投帶頭，全場僅讓獅隊揮出2支安打，打線也把握機會，全場獲得7次保送，終場以5：1勝出，下半季戰績6勝1敗，獅隊挑戰隊史1600勝則還要再等等。

2局上獅隊先發投手江辰晏控球失準，投出2次四壞球保送又投出觸身球形成滿壘，2出局後再對林宥穎投出四壞球保送，讓悍將隊攻進第1分。獅隊莊駿凱則在3局下從陳仕朋手中轟出陽春砲，是他生涯首轟，幫球隊追平比數。

江辰晏先發4局失1分、用95球退場，獅隊在5局上換上廖文揚接替，悍將隊又有攻勢，高國輝揮出二壘打，林益全獲故意四壞球保送，林哲瑄接著在一、二壘有人時敲出中外野安打送回超前分，悍將隊2：1領先。

兩隊維持1分差直到8局上，獅隊換上王鏡銘登板，悍將隊又有攻勢，靠兩支安打攻占一、三壘後，李宗賢擊出游擊滾地球造成失誤，悍將隊多添1分，之後張正偉補上安打也有打點，滿壘時獅隊投手江承峰再投出保送送分，悍將隊單局添3分，拉開5：1領先。

陳仕朋今天先發6局，僅讓獅隊擊出2支安打，因1發陽春砲失分，繳出優質先發演出，拿下本季第6勝，終止近期2連敗。獅隊江辰晏則是主投4局失1分，送出6次三振，無關勝敗，廖文揚中繼2局失1分，吞本季首敗。