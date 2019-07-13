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中職／味全龍再簽2人 前3輪未簽約球員沒新進度

2019-07-13 22:00中央社 台北13日電

中職味全龍隊11日舉行新秀加盟記者會，宣布簽下選秀狀元劉基鴻等15人，領隊吳德威...
中職味全龍隊11日舉行新秀加盟記者會，宣布簽下選秀狀元劉基鴻等15人，領隊吳德威（後右）13日表示，這兩天又再多簽了兩名球員。圖為11日加盟記者會上眾人合影。（味全龍隊提供）中央社
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中職味全龍隊11日召開新秀加盟記者會，宣布簽下選秀狀元劉基鴻等15名球員，領隊吳德威今天表示，這兩天又再多簽了兩名球員，但前3輪還沒簽約球員沒有新進度。

味全龍隊今年中職選秀會上，用狀元籤帶回平鎮高中應屆畢業生「小張泰山」劉基鴻，簽約金新台幣590萬元、另有訓練費20萬元，雖然沒有打破投手「阿甘」蔡仲南在2002年寫下的最高簽約金600萬元紀錄，但也刷新野手簽約金新高紀錄。

味全龍隊此次選秀總計選了28輪、選進32人，11日新秀加盟記者會上，除了劉基鴻外，第2輪尾選進的野手朱祥麟，以及洪瑋漢、劉宇鈞、林驛騰、陳良志、李宇翔和張皓緯，都有出席，朱祥麟合約沒有公布，據了解簽約金應有超過350萬元。

味全龍領隊吳德威今天表示，這兩天有再跟2名球員完成簽約，但非前3輪的球員，目前味全龍前3輪選進的6名球員，首輪第6順位選進的投手徐若熙、2輪選進的野手李凱威、3輪選進的野手曾傳昇、郭天信此4名球員都還在持續溝通合約中。

味全龍隊表明，15輪之後選進的球員不會有簽約金，一軍球員保障月薪10萬元；此外，由於味全龍隊加入中職後，須先在二軍打1年，2021年才能正式打一軍賽事，球員談約傾向不設激勵獎金。

味全龍劉基鴻中職
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