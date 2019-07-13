棒球／許基宏媽媽與標哥聯手 催生橋仔頭社區棒球隊

2019-07-13 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



張懿文（左）與何信標（右）共同催生「橋仔頭社區棒球隊」。圖／張懿文提供 分享 facebook

歷經去年的一場大病，中信兄弟球員許基宏的媽媽張懿文，決心將人生下半場全心奉獻給基層棒球，與統一獅隊球團部課長「標哥」何信標一同催生「橋仔頭社區棒球隊」，希望讓更多小學生遠離3C產品，培養對棒球的興趣，並藉由棒球增進親子關係。

張懿文曾是排球選手，夫婿許順發則是手球國手，培育出職棒球員許基宏，以及目前在業餘成棒隊崇越隼鷹的許吉仁，她也曾任高苑工商副校長，協助高苑董事長余政憲栽培青棒好手。

而去年張張懿文意外中風，她提到，養病期間，自己思索人生下半場的目標，決定全心奉獻給基層棒球，讓棒球成為增進親子關係的潤滑劑，因為孩子的童年只有一次，不能重來，任何的成功都彌補不了家庭的失敗，所以從成立社區棒球隊開始。

適逢中華職棒成立３０週年，「橋仔頭社區棒球隊」成軍，象徵深耕基層棒球。圖／張懿文提供 分享 facebook

許基宏、許吉仁都是壽天國小、橋頭國中、高苑工商的校友，張懿文因此決定將首支社區棒球隊以高苑工商棒球場為基地，命名為「橋仔頭社區棒球隊」，招募橋頭區及岡山區國小3年級至6年級學生。

張懿文的理念獲得何信標的認同，兩人共同尋求朋友及企業贊助，催生「橋仔頭社區棒球隊」，余政憲也調派高苑教練及選手指導小球員，並提供球場練習，期許小朋友學習堅持到底的精神，以及團隊分工合作的重要性。