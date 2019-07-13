親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

家庭旅遊悲劇 國道三曳引車追撞4車釀1死4傷

運動筆記【賽事】 Run for food！逆天痛風系補給嗑到爽! 跟著DADA RUN屏東場來場森林路跑吧！20190706_361°x二水馬全馬官方訓練營_先修課DAY2
健行筆記APP寶石任務實測│輕鬆上手！媽媽室友認證好用的登山軌跡工具昨日玉山 今日雪山 | 連續二日登上台灣最高點及次高點
NBA2019夏季聯賽- 老鷹 vs. 馬刺 (7月13日)2019夏季聯賽- 拓荒者 vs. 公鹿 (7月13日)

棒球／許基宏媽媽與標哥聯手 催生橋仔頭社區棒球隊

2019-07-13 16:16聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

張懿文（左）與何信標（右）共同催生「橋仔頭社區棒球隊」。圖／張懿文提供
張懿文（左）與何信標（右）共同催生「橋仔頭社區棒球隊」。圖／張懿文提供
分享

歷經去年的一場大病，中信兄弟球員許基宏的媽媽張懿文，決心將人生下半場全心奉獻給基層棒球，與統一獅隊球團部課長「標哥」何信標一同催生「橋仔頭社區棒球隊」，希望讓更多小學生遠離3C產品，培養對棒球的興趣，並藉由棒球增進親子關係。

張懿文曾是排球選手，夫婿許順發則是手球國手，培育出職棒球員許基宏，以及目前在業餘成棒隊崇越隼鷹的許吉仁，她也曾任高苑工商副校長，協助高苑董事長余政憲栽培青棒好手。

而去年張張懿文意外中風，她提到，養病期間，自己思索人生下半場的目標，決定全心奉獻給基層棒球，讓棒球成為增進親子關係的潤滑劑，因為孩子的童年只有一次，不能重來，任何的成功都彌補不了家庭的失敗，所以從成立社區棒球隊開始。

適逢中華職棒成立３０週年，「橋仔頭社區棒球隊」成軍，象徵深耕基層棒球。圖／張懿文...
適逢中華職棒成立３０週年，「橋仔頭社區棒球隊」成軍，象徵深耕基層棒球。圖／張懿文提供
分享

許基宏、許吉仁都是壽天國小、橋頭國中、高苑工商的校友，張懿文因此決定將首支社區棒球隊以高苑工商棒球場為基地，命名為「橋仔頭社區棒球隊」，招募橋頭區及岡山區國小3年級至6年級學生。

張懿文的理念獲得何信標的認同，兩人共同尋求朋友及企業贊助，催生「橋仔頭社區棒球隊」，余政憲也調派高苑教練及選手指導小球員，並提供球場練習，期許小朋友學習堅持到底的精神，以及團隊分工合作的重要性。

棒球許基宏高苑工商
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

中職／加入味全龍 川崎宗則：9成想當選手

2019-07-13 11:36

中職／還不想當監督 川崎宗則要雙殺到73歲

2019-07-13 12:17

中職／曼尼8月來台 味全龍想找「知念型」洋將

2019-07-13 13:08

中職／不留日職來台灣 川崎宗則就愛挑戰新環境

2019-07-13 12:54

中職／回饋球迷 川崎宗則秀台語還獻唱

2019-07-13 12:00

中職／看一朗退休不難過 川崎：因為可以一起吃飯

2019-07-13 12:40

中職／獅大局逆轉 斷悍將6連勝

2019-07-13 00:24

12強賽／吳昇峰進中華隊？ 黃欽智盼洪總給機會

2019-07-13 00:22

中職／30周年特展高雄場 故事一籮筐

2019-07-12 23:43

中職／蘇緯達、周思齊建功 兄弟賞猿4連敗

2019-07-12 23:01

中職／高國慶代打建功 獅隊單局灌5分逆轉悍將

2019-07-12 22:52

日職明星賽／洋聯勝央聯 森友哉連2年MVP

2019-07-12 22:04

中職／味全龍覓主場 吳志揚：幫高雄贏回職棒

2019-07-12 16:13

中職／30年特展移師高雄 加入恰恰引退日展品

2019-07-12 16:01

中職／劉基鴻無激勵獎金 味全龍用一軍高薪激勵

2019-07-12 10:37

中職／簽約金590萬 劉基鴻嚇一跳

2019-07-12 00:29

中職／詹子賢巧打、林智勝雙響 兄弟下半季開胡

2019-07-12 00:11

中職／詹子賢延長10局勝打 兄弟奪下半季首勝

2019-07-11 23:16

中職／悍將6連勝平隊史 尼克斯斷8連勝

2019-07-11 22:19

中職／林智勝敲雙響砲 離張泰山紀錄只剩19轟

2019-07-11 21:21

韓職／洋基38年前開價要人 宣銅烈明年赴美取經

2019-07-11 20:09

中職／朱育賢只差1安破百 不在意林立打擊率攻頂

2019-07-11 17:51

中職／味全龍首戰鎖定古巴隊 澳、韓、日球隊也在接洽

2019-07-11 17:39

中職／簽約金破野手紀錄 劉基鴻也嚇一跳

2019-07-11 17:28

中職／味全龍已簽15人 最終簽約金上看4000萬

2019-07-11 17:23

中職／不只澄清湖 味全龍還在考慮天母、嘉義

2019-07-11 17:16

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00
看更多

熱門文章

溫網／費德勒擊敗納達爾 決賽對戰約克維奇

2019-07-13 03:41

NBA／前水貨狀元加入火箭 合約為非保障

2019-07-13 11:50

NBA／傳4隊有意伊古達拉 灰熊想換回首輪籖

2019-07-13 10:52

NBA／哈登、衛少添搭檔 錢德勒協議加入火箭

2019-07-13 11:31

NBA／詹皇換6號先暫停 因23號球衣已量產

2019-07-13 10:26

NBA／感性謝雷霆 衛少：是你們讓這裡如此美麗

2019-07-13 09:18

溫網／謝淑薇打進女雙決賽 挑戰生涯第三座大滿貫冠軍

2019-07-12 23:56

溫網／費納大戰勝出 費德勒：我感到筋疲力盡

2019-07-13 08:21

NBA／再次聯手衛少 哈登不擔心會互斥

2019-07-13 13:00

中職／加入味全龍 川崎宗則：9成想當選手

2019-07-13 11:36

MLB／洋基完封藍鳥 杰曼挾犀利曲球收第11勝

2019-07-13 10:03

NBA／林書豪帶冠軍戒回台 24日與球迷相見歡

2019-07-12 17:33

NBA／KD、厄文合約藏玄機 激勵獎金助簽喬丹

2019-07-13 12:20

NBA／稱西蒙斯苦練有成 哈里斯：他跳投好極了

2019-07-13 13:35

NBA／奪冠熱門快艇 新組合讓人想起喬丹配皮本

2019-07-13 15:11

溫網／約克維奇闖決賽 賽後鎖定「費納大戰」

2019-07-13 00:34

世大運／二退南韓亞運銀牌 蘇柏亞跆拳道奪金

2019-07-13 00:57

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-13 16:07

溫網／詹詠然組合晉混雙決賽 再拚大滿貫金盃

2019-07-13 02:26

NBA／與安比德合組雙塔 霍福特：非常興奮

2019-07-13 14:21

中職／不留日職來台灣 川崎宗則就愛挑戰新環境

2019-07-13 12:54

NCAA交流賽／廖俊凱攻守出色 美教頭：好想帶回美國

2019-07-12 17:06

溫網／費德勒晉決賽 大滿貫45年來最高齡

2019-07-13 11:58

MLB／全隊穿45號追思隊友 天使演接力無安打

2019-07-13 13:59

瓊斯盃／首戰尬中華白 譚傑龍好心提醒戰術

2019-07-12 18:33

中職／曼尼8月來台 味全龍想找「知念型」洋將

2019-07-13 13:08

12強賽／吳昇峰進中華隊？ 黃欽智盼洪總給機會

2019-07-13 00:22

溫網／一盤未失安抵決賽 謝淑薇女雙爭冠

2019-07-13 07:38

瓊斯盃／胡瓏貿三分狂飆 中華藍2分飲恨負日

2019-07-12 22:52

MLB／6局0失分沒用 達比修有第13場無關勝敗

2019-07-13 07:56

瓊斯盃／洋將被借中華白照贏 教頭：影響不大

2019-07-13 00:29

世大運／ 楊俊瀚未出賽 400接力仍晉級決賽

2019-07-12 19:10

MLB／凱利隨道奇回前東家 紅襪播揮拳影片致敬

2019-07-13 09:03

羽球／增加全方位訓練 周天成身體素質更升級

2019-07-12 17:05

中職／蘇緯達、周思齊建功 兄弟賞猿4連敗

2019-07-12 23:01

MLB／馬林魚簽進NCAA全壘打王 接棒一朗51號

2019-07-13 08:04

MLB／教士新火球男 20歲小將處女秀飆164公里

2019-07-13 12:40

溫網／約克維奇享受比賽 想挑戰2大紀錄

2019-07-13 12:38

瓊斯盃／三分六投全中 胡瓏貿：骰子總會丟到6

2019-07-13 00:33

中職／看一朗退休不難過 川崎：因為可以一起吃飯

2019-07-13 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top