MLB／全隊穿45號追思史凱格斯 天使無安打比賽大勝

2019-07-13 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



天使下半季第一戰，也是先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）猝死後主場首戰，不僅天使全隊都穿上他的45號球衣迎戰水手，賽前也特地舉辦追思活動，在悲傷的情緒過後，天使投、打一起爆氣，終場在兩名投手合繳無安打比賽下，以13：0大勝。

九局上抓到最後一個出局數後，身穿45號「史凱格斯」球衣的全體天使球員都衝上場慶祝，這是大聯盟史上第13場「接力」的無安打比賽，由先發投手柯爾（Taylor Cole）先丟兩局，潘尼亞（Felix Pena）撐完剩下七局，只在五局上投出一個保送讓打者上壘，送出六次三振。

潘尼亞成為無安打比賽中局數承擔第二長的後援投手，僅次於1917年的紅襪舒爾（Ernie Shore），他在「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）解決一人次就被驅逐出場後，抓到剩下的26個出局數。潘尼亞賽後表示，「現在有個天使在天堂守護著我們。」

這是大聯盟第五次出現相差13分以上的無安打比賽，天使今天追平了美聯最大分差的無安打比賽紀錄，史上最大勝差則是1884年，水牛城野牛的高爾文（Pud Galvin）以18：0賞出無安打比賽。

短暫的激情慶功後，天使球員依序脫下身上的45號球衣，一件一件撲滿在畫有45號圖案的投手丘上，他們將這歷史性的一晚獻給天上的隊友，而外野牆上的史凱格斯肖像，也彷彿靜靜地看著這一幕。

看板球星楚奧特（Mike Trout）是此役最用棒子緬懷史凱格斯的人，四打數三安打，首局兩度打擊就依序敲出全壘打和二壘安打，挹注四分打點，率領天使灌進七分，他在五局下敲出另一支帶有一分打點的長打，再加上另有觸身球換回一分，獨攬六分打點，為他個人生涯次高，「這完全獻給史凱格斯，他今晚也一定在看著我們，今天我們有13支安打，明天7月13日正是史凱格斯28歲冥誕。」

柯爾將功勞歸給今晚到現場開球的史凱格斯母親，「一切由她開始，她投了一顆好球，不能有更好開始了。」天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）補充，「我們感覺有點像是史凱格斯投出的無安打比賽。」

大谷翔平今天也有四打數一安打的貢獻，連續安打場次來到本季最高的八場。