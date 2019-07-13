中職／還不想當監督 川崎宗則要雙殺到73歲

2019-07-13 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷見面會。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷見面會。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

川崎宗則以客座教練兼球員身分加入味全龍的消息在日本引起關注，球迷會吸引五家日本媒體採訪，對於外傳前東家軟銀鷹有意讓他擔任教練，川崎宗則表明暫無興趣，目標是到73歲還能在場上邊喝咖啡邊完成雙殺守備。

去年宣布退休的川崎宗則又回到球場，根據日媒報導，軟銀期待他之後能接任軟銀二軍、三軍監督，甚至是一軍教練團，川崎對此表示：「現在不會考慮擔任監督，還想要在場上不斷完成雙殺，一直到73歲，而且我會邊喝咖啡邊完成，監督就讓更厲害的人去擔任，我不是總教練的材料。」

川崎宗則在大聯盟時期展現不少高難度雙殺守備，讓台灣球迷留下深刻印象，被問到有什麼秘訣？他也開玩笑說：「因為我有sense（球感），相信在場的大家都無法做到，所以味全才會跟我簽約。」

西日本新聞記者問起，來台灣繼續職棒生涯，是否有設定目標？川崎宗則表示：「我有三個小孩，兩男一女，希望可以表演雙殺給孫子看。」

到台灣除了希望延續球員生涯，川崎也有客座教練身分，他先開玩笑說：「上場打球也會擺出教練的威風樣子。」不過談起自己的執教風格，他還是喜歡輕鬆為主。

雖然來台灣有語言問題，但川崎說：「Just play baseball（單純打球），不要想太多，有時要確實溝通很難，最簡單就是一起打棒球、一起喝酒，台灣啤酒很好喝。」