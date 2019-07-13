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中職／加入味全龍 川崎宗則：9成想當選手

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中職／加入味全龍 川崎宗則：9成想當選手

2019-07-13 11:36聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷...
前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷見面會。記者蘇志畬／攝影
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前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則來到台灣延續棒球人生，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，他說：「目前心情上面，9成想當選手，1成是當教練，但即使只有1成，還是會全力教好選手。」

去年川崎宗則在日本宣布引退，原因是自律神經失調，今天在球迷見面會上他也坦言，當時因生病關係，一度放棄棒球，不過因為兩位友人牽線，來到台灣繼續展開棒球人生。

川崎來台過程並不順利，在多方投石問路後，決定加入味全龍這支有歷史、而且重新出發的球隊，剛好自己的身體也調整到比賽狀態，正在尋求復出，川崎形容，就像「天雷勾動地火」。

川崎宗則有過五年大聯盟資歷，2016年在小熊隊時隨隊拿下世界大賽冠軍，隔年回到日職也跟著軟銀鷹一起拿下「日本一」，不過談起棒球人生最棒的一刻，卻是昨天在五股的打擊練習場。

川崎宗則表示：「昨天打擊手感非常好，這是目前棒球人生最棒的一刻，因為我對過去的回憶忘記得很快，所以當下這一刻，就是最棒的一刻。」

川崎宗則在台灣除了參與球團活動外，也持續重量訓練、守備打擊訓練，對於備戰到什麼階段，川崎宗則說得很詳細：「身體上75%以上沒問題，但要到最好表現的話，才73%而已。」

領隊吳德威表示，川崎會選擇來台灣，最主要還是希望繼續以球員身分上場，至於何時仍要看總教練葉君璋、川崎本人的想法，而且經過身體測試，只要工作簽證沒問題，8月17日開訓時就能看到川崎正式參與球隊訓練。

前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷...
前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷見面會。記者蘇志畬／攝影
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前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷...
前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷見面會。記者蘇志畬／攝影
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前大聯盟球員、日職軟銀鷹球星川崎宗則，以客座教練兼球員身分加盟味全龍，今舉行球迷見面會。記者蘇志畬／攝影
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川崎宗則棒球味全龍
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