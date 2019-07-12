中職／蘇緯達、周思齊建功 兄弟賞猿4連敗

2019-07-12 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



周思齊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中信兄弟今天在主場對戰Lamigo桃猿隊，先打下領先卻在7局上被超前，但8局下蘇緯達、周思齊聯手建功，助球隊超前比數，終場兄弟以9：7贏球，賞給猿隊4連敗。

猿隊在1局上靠安打和失誤攻佔三壘，藍寅倫適時安打敲回第1分。但先發投手洪聖欽在1局下也遇亂流，中信兄弟岳東華敲三壘打，靠陳子豪的滾地球跑回追平分，詹子賢接著在一、二壘有人時揮出清壘二壘打，蘇緯達再補上安打追加分數，兄弟以4：1領先。

2局上猿隊陳俊秀、郭嚴文、林承飛接連3支安打追回1分，5局上林泓育、朱育賢及陳俊秀連3棒安打，再將比數追成1分差。

洪聖欽投到6局下被敲2安又失1分退場，由今天重返一軍的陳禹勳登板接替，只用3球製造雙殺，化解危機。

兄弟先發投手紐維拉先發6局失3分，送出7次三振，讓球隊帶著2分領先進入7局上，但牛棚沒能守住領先優勢。

猿隊攻佔一、二壘後，陳俊秀從江忠城手中揮出安打送回1分，兄弟換投鄭佳彥，廖健富補上安打將比數扳平，2出局後林承飛面對吳俊偉再掃出安打超前比數，林立再補刀多添保險分，猿隊單局進帳4分，反以7：5領先。

8局下面對猿隊主力牛棚黃子鵬，張志豪、詹子賢連續安打，蘇緯達揮出二壘打送回2分，將比數扳平，猿隊換投林柏佑後，兄弟周思齊代打揮出二壘打，敲回超前分，也成為致勝一擊，王威晨接著又敲安打追加1分，終場兄弟就以2分差收下勝利。

蘇緯達單場3支2，貢獻3打點，包括8局下的追平分，拿下單場MVP。

【中央社台北12日綜合報導】

中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，雙方互有領先，不過8局下兄弟大反攻，包含蘇緯達的追平二壘安打在內得到4分，終場以9比7送給桃猿4連敗。

1局上桃猿開路先鋒林立敲出安打後，投手牽制發生失誤，攻占三壘，藍寅倫再敲出安打，先馳得點。不過下個半局兄弟的岳東華敲三壘安打後，陳子豪擊出1分打點滾地球追平比數，之後林智勝獲保送，張志豪、詹子賢、蘇緯達都敲出安打，再攻下3分，取得4比1領先。

2局上桃猿的陳俊秀、郭嚴文及林承飛連續安打，追回1分；5局上則是林泓育、朱育賢、陳俊秀連續安打，再得1分，追到3比4僅剩1分落後。

6局下兄弟的黃鈞聲敲出1分打點安打；7局上桃猿打了9個人次，包含林泓育、陳俊秀、廖健富、林承飛、林立都有安打出現，攻下4分，反倒以7比5領先。

不過8局下兄弟也攻下大局，一、二壘有人時，蘇緯達敲出二壘安打，帶有2分打點，追平比數，將桃猿投手黃子鵬打下場；林柏佑登板後，再被代打周思齊敲二壘安打，超前比分，王威晨也補上1打點安打，終場兄弟就以9比7送給桃猿4連敗。

單場MVP就由敲出追平安打的蘇緯達獲得，今天3打數敲出2支安打，包辦3分打點。蘇緯達今年上半季尾聲才上到一軍，他表示，「感謝二軍總教練林威助，每天都重複一樣的事情、叮嚀我，我覺得二軍選手都很辛苦，好不容易上來，就表現給大家看。」