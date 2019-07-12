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中職／高國慶代打建功 獅隊單局灌5分逆轉悍將

2019-07-12 22:52聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅高國慶。圖／聯合報系資料照片
統一獅高國慶。圖／聯合報系資料照片
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統一獅隊今天在台南主場迎戰富邦悍將隊，克服3分落後，在7局下靠高國慶敲出清壘二壘打，獅隊單局灌進5分致勝，終場以6：4勝出，悍將隊則終止6連勝，無緣挑戰隊史最長連勝紀錄。

悍將隊今天推羅力先發，獅隊一開賽先有攻勢，羅國龍敲內野安打上壘，接著盜上二壘還造成捕手傳球失誤，一舉攻占三壘，2出局後潘武雄揮安打送回分數，獅隊1：0領先。

悍將隊則在2局上就有所回應，林益全、高國輝、李宗賢接連安打，將比數扳平。3局上悍將隊則靠保送展開攻勢，2出局後靠林益全的二壘打敲回超前分。

4局上悍將隊高國輝、林哲瑄連續安打，李宗賢犧牲觸擊「點」成內野安打，同時因三壘手傳球失誤，讓悍將隊多添1分。第6局高國輝率先上場再揮出左外野二壘打，並藉由暴投跑上三壘，靠林哲瑄的高飛犧牲打跑回分數，悍將隊拉開4：1領先。

羅力先發6局，被敲出5支安打，失1分，帶著勝投候選人身份退場，但7局下牛棚出狀況，張竣龍登板後，獅隊郭阜林、楊家維安打，羅國龍獲保送形成滿壘，接著高國慶從范玉禹手中揮出清壘二壘打，一棒追平比數，之後潘武雄、陳重廷、黃恩賜再敲安打追加分數，獅隊單局灌5分逆轉戰局。

獅隊先發投手瑞安，主投6局失4分（3分自責分），無關勝敗，羅里奇傷癒復出首戰，中繼1.2局無失分，奪勝投。

【中央社台北12日綜合報導】

中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，獅隊靠著高國慶在7局下敲關鍵清壘二壘安打，追平比數，終場以6比4中斷悍將的6連勝。

1局下羅國龍擊出內野安打後，盜上二壘又靠著捕手傳球失誤進占三壘，之後潘武雄補上安打，帶有1分打點，幫助獅隊先馳得點。

2局上悍將的林益全、高國輝安打後，李宗賢也敲出安打，追平比分；3局上林益全敲出1分打點二壘安打，取得領先；4局上高國輝、林哲瑄敲安打後，李宗賢擊出內野安打，加上三壘手郭阜林傳球失誤，再添1分。

6局上高國輝敲二壘安打再利用暴投上三壘，林哲瑄擊出高飛犧牲打，悍將取得4比1領先。

7局下獅隊展開反攻，滿壘時高國慶敲出清壘二壘安打，送回3名跑者，一口氣追平比數，之後潘武雄、陳重廷、黃恩賜也都敲安打，再得2分，終場獅隊就以6比4奪勝，中斷悍將的6連勝，單場MVP由第7局敲出關鍵清壘安打的高國慶拿下。

勝投由獅隊第2任投手羅里奇拿下，投1.2局僅被敲出1支安打，投出2次保送、1次三振，無失分。羅里奇上一場出賽已經是4月底，今天是傷後歸隊首場出賽就後援拿下勝投，為本季第2勝。

獅隊陣中3名洋投都上場投球，先發投手瑞安投6局，被敲出9支安打，投1次保送、6次三振，失4分含3分責失，無關勝敗；終結者亞力克則是後援1局，被敲出1支安打無失分，進帳本季第2個救援成功。

高國輝高國慶
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