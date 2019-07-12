親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

高雄發大財了！大樂透4億頭獎一注獨得 終結13連摃

運動筆記我好瘦，增肌的路卻好難！六大增肌常見錯誤【教練！我想跑步！】一天兩練有什麼用呢？該怎麼安排？
健行筆記昨日玉山 今日雪山 | 連續二日登上台灣最高點及次高點桃園･龍潭･石門山O形
NBA2019夏季聯賽- 塞爾蒂克 vs. 灰熊 (7月12日)2019夏季聯賽- 快艇 vs. 國王 (7月12日)

日職明星賽洋聯勝央聯 森友哉連2年單場MVP

2019-07-12 22:04中央社 台北12日綜合報導

日本職棒全明星賽今天在東京巨蛋開打，太平洋聯盟的森友哉、淺村榮斗、山川穗高都開轟，終場洋聯以6比3擊退央聯，奪下明星賽5連勝，森友哉也連2年奪下單場MVP。

日職明星賽總共有2場賽事，今天進行第1場，太平洋聯盟先發投手為軟銀的千賀滉大，中央聯盟則是廣島的大瀬良大地，前2年明星賽都是由洋聯拿下2場勝利，已經取得4連勝。

洋聯今天2局上靠著森友哉敲出2分全壘打，先馳得點；4局下央聯的丸佳浩敲安打後，鈴木誠也造成二壘手失誤，筒香嘉智再補上安打，帶有1分打點，央聯以1比2落後。

6局上洋聯的淺村榮斗、山川穗高連續轟出陽春全壘打，再添2分；9局上賈西亞爾（Yurisbel Gracial）遭觸身球後，松田宣浩敲二壘安打，森友哉再擊出帶有1分打點的滾地球，荻野貴司也敲安打，帶有1分打點。

雖然9局下央聯的原口文仁敲出2分全壘打，不過終場洋聯還是以6比3擊退央聯，洋聯已經取得5連勝。單場MVP由西武獅的森友哉拿下，4打數敲出1支安打，且是2分全壘打，包辦3分打點，森友哉已經連2年拿下明星賽單場MVP。

勝投由千賀滉大拿下，他投2局被敲2支安打，送出3次三振，無失分，最快球速飆到156公里。

明天第2場明星賽，中央聯盟先發投手派出巨人的菅野智之，太平洋聯盟則是歐力士的山岡泰輔。

一軍明星賽之前，昨天日職先進行二軍明星賽，歐力士台灣選手張奕也首度入選，為西軍第4任投手，在第5局登板，用11球投1局，分別用右外野飛球及2次三振，演出3上3下，沒有失分，最終西軍以5比1擊退東軍。

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

中職／高國慶代打建功 獅隊單局灌5分逆轉悍將

2019-07-12 22:52

中職／味全龍覓主場 吳志揚：幫高雄贏回職棒

2019-07-12 16:13

中職／30年特展移師高雄 加入恰恰引退日展品

2019-07-12 16:01

中職／簽約金590萬 劉基鴻嚇一跳

2019-07-12 00:29

中職／詹子賢巧打、林智勝雙響 兄弟下半季開胡

2019-07-12 00:11

中職／詹子賢延長10局勝打 兄弟奪下半季首勝

2019-07-11 23:16

中職／悍將6連勝平隊史 尼克斯斷8連勝

2019-07-11 22:19

中職／林智勝敲雙響砲 離張泰山紀錄只剩19轟

2019-07-11 21:21

韓職／洋基38年前開價要人 宣銅烈明年赴美取經

2019-07-11 20:09

中職／朱育賢只差1安破百 不在意林立打擊率攻頂

2019-07-11 17:51

中職／味全龍首戰鎖定古巴隊 澳、韓、日球隊也在接洽

2019-07-11 17:39

中職／簽約金破野手紀錄 劉基鴻也嚇一跳

2019-07-11 17:28

中職／味全龍已簽15人 最終簽約金上看4000萬

2019-07-11 17:23

中職／不只澄清湖 味全龍還在考慮天母、嘉義

2019-07-11 17:16

中職／川崎宗則中文打招呼 教練兼球員有望上場

2019-07-11 16:06

中職／打職棒，讓專業的來！期待Lamigo 2.0

2019-07-11 15:49

中職／味全龍主場落腳高雄？ 韓國瑜：體育歸體育

2019-07-11 15:09

中職／劉基鴻590萬披龍袍 史上第二高

2019-07-11 14:38

棒球／4戰僅失1分 上館國小大陸抱回冠軍

2019-07-11 12:31

中職／林立空降打擊王 猿拚「五猩連線」

2019-07-11 08:49

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／單場敲4安 李宗賢獲MVP

2019-07-11 00:07

中職／黃子鵬再見保送林威廷 悍將下半季4戰全勝

2019-07-10 23:06

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00

日職／同為甲子園之星 達也可望正面對決輝星

2019-06-18 07:00

中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／衛少換保羅 雷霆、火箭拋交易震撼彈

2019-07-12 09:33

NBA／保羅若與雷霆協議分手 傳熱火是可能選項

2019-07-12 12:05

NBA／屬意火箭為新東家 雷霆成全衛少團隊

2019-07-12 10:49

NBA／告別喬治與衛少 雷霆手握驚人未來資產

2019-07-12 09:45

NBA／送走保羅迎接衛少 火箭：為了變得更好

2019-07-12 09:54

NBA／球星大搬風 韋德：換回球衣要變水貨了

2019-07-12 17:10

NBA／談球隊變化甚巨 柯瑞：我是最老的了

2019-07-12 10:54

NBA／轉戰雷霆前途未卜 外媒對保羅看法不同調

2019-07-12 10:36

火箭MVP合體新挑戰 雷霆滿手選秀權拚重建

2019-07-12 13:00

NBA／受湖人AD與朗多招攬 卡珍斯瞄準冠軍戒

2019-07-12 15:01

NBA／衛少、哈登續前緣 MVP連線再添一例

2019-07-12 13:56

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

NBA／雷納德轉戰西區 76人：至少要進東決

2019-07-11 18:28

NBA／與喬治同進退？雷納德簽3年約

2019-07-12 00:17

世大運／楊俊瀚失速 男子200公尺無緣決賽

2019-07-12 00:47

瓊斯盃／中華白延長賽搶勝 林庭謙：每場都想贏

2019-07-12 16:35

世大運／楊俊瀚過彎後失速 總教練：鼠蹊部不適

2019-07-12 07:55

NBA／莫里斯改簽約尼克 馬刺改網羅萊爾斯遞補

2019-07-12 12:39

中職／劉基鴻無激勵獎金 味全龍用一軍高薪激勵

2019-07-12 10:37

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

溫網／小威廉絲再闖決賽 挑戰24座大滿貫只差一勝

2019-07-11 23:06

溫網／詹詠然混雙 力克對手直落二晉四強

2019-07-12 03:46

NBA／林書豪帶冠軍戒回台 24日與球迷相見歡

2019-07-12 17:33

MLB／全壘打大賽神預測 球迷賺進776萬

2019-07-12 11:00

溫網／第40場費納經典對決 搶冠軍戰門票

2019-07-12 00:15

中職／簽約金590萬 劉基鴻嚇一跳

2019-07-12 00:29

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-12 19:12

NCAA／廖俊凱攻守出色 美教頭：好想帶回美國

2019-07-12 17:06

NCAA交流賽／林家正「大物」隊友來訪 林媽送伴手禮

2019-07-12 16:07

中職／詹子賢巧打、林智勝雙響 兄弟下半季開胡

2019-07-12 00:11

瓊斯盃／首戰尬中華白 譚傑龍好心提醒戰術

2019-07-12 18:33

影／瓊斯盃開幕戰 中華白半場2分落後加拿大

2019-07-12 14:12

NCAA交流賽／美國明星隊來台 轟爆地主

2019-07-12 00:21

中職／味全龍覓主場 吳志揚：幫高雄贏回職棒

2019-07-12 16:13

中職／詹子賢延長10局勝打 兄弟奪下半季首勝

2019-07-11 23:16

NCAA交流賽／蘇俊璋遭震撼教育：配球要修正

2019-07-11 23:33

羽球／增加全方位訓練 周天成身體素質更升級

2019-07-12 17:05

溫網／逆轉英國組合 詹詠然晉混雙四強

2019-07-12 07:36

溫網／淡定求大滿貫第24冠 小威：已有偉大生涯

2019-07-12 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top