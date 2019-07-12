日職明星賽洋聯勝央聯 森友哉連2年單場MVP

2019-07-12 22:04 中央社 台北12日綜合報導



日本職棒全明星賽今天在東京巨蛋開打，太平洋聯盟的森友哉、淺村榮斗、山川穗高都開轟，終場洋聯以6比3擊退央聯，奪下明星賽5連勝，森友哉也連2年奪下單場MVP。

日職明星賽總共有2場賽事，今天進行第1場，太平洋聯盟先發投手為軟銀的千賀滉大，中央聯盟則是廣島的大瀬良大地，前2年明星賽都是由洋聯拿下2場勝利，已經取得4連勝。

洋聯今天2局上靠著森友哉敲出2分全壘打，先馳得點；4局下央聯的丸佳浩敲安打後，鈴木誠也造成二壘手失誤，筒香嘉智再補上安打，帶有1分打點，央聯以1比2落後。

6局上洋聯的淺村榮斗、山川穗高連續轟出陽春全壘打，再添2分；9局上賈西亞爾（Yurisbel Gracial）遭觸身球後，松田宣浩敲二壘安打，森友哉再擊出帶有1分打點的滾地球，荻野貴司也敲安打，帶有1分打點。

雖然9局下央聯的原口文仁敲出2分全壘打，不過終場洋聯還是以6比3擊退央聯，洋聯已經取得5連勝。單場MVP由西武獅的森友哉拿下，4打數敲出1支安打，且是2分全壘打，包辦3分打點，森友哉已經連2年拿下明星賽單場MVP。

勝投由千賀滉大拿下，他投2局被敲2支安打，送出3次三振，無失分，最快球速飆到156公里。

明天第2場明星賽，中央聯盟先發投手派出巨人的菅野智之，太平洋聯盟則是歐力士的山岡泰輔。

一軍明星賽之前，昨天日職先進行二軍明星賽，歐力士台灣選手張奕也首度入選，為西軍第4任投手，在第5局登板，用11球投1局，分別用右外野飛球及2次三振，演出3上3下，沒有失分，最終西軍以5比1擊退東軍。