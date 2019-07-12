中職／30年特展移師高雄 加入恰恰引退日展品

2019-07-12 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「中華職棒30周年特展-無人出局」高雄站，7月13日起至12月15日在科學工藝博物館第一特展廳展出。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

中華職棒大聯盟「中華職棒30周年特展—無人出局」高雄站今天揭幕，敘說職棒的經典故事，像假日飛刀手陳義信的經典拉弓、大帝士締造單季71次盜壘成功、張泰山豎立生涯289轟的「泰山障礙」，都讓球迷津津樂道。中華職棒大聯盟會長吳志揚表示，味全龍一定會找到最理想的球場，因為高雄現有的球場完全ready，如果OT當然有相關程序，樂見城市爭取球隊進駐。

中華職棒大聯盟會長吳志揚、教育部潘文忠部長、高雄市長韓國瑜、國際奧會吳經國委員及味全龍領隊吳德威等，都出席今天的宣傳會。

「中華職棒30周年特展-無人出局」高雄站，7月13日起至12月15日在科學工藝博物館第一特展廳展出。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

韓國瑜表示，中華職棒30周年特展移師高雄，是重視南台灣所有民眾熱愛棒球的心，也回憶起僅有黑白電視的年代，少棒紅葉隊、巨人隊、七虎隊在國際賽事揚名立萬，全台灣幾乎不睡覺守著廣播、電視的美好記憶。高雄在職棒的歲月沿革裡，也造就許多優秀的大師級球員，像人稱「諸葛紅中」的洪一中、已逝的蝴蝶球大師徐生明等都是知名職棒總教練。

韓國瑜說，現在職棒的第五支球隊非常有機會落腳高雄，市府一定熱情歡迎並責成相關局處盡力協助。

中華職棒大聯盟會長吳志揚（右）向高雄市長韓國瑜（左）介紹中華職棒30年點點滴滴。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

「中華職棒30週年特展-無人出局」高雄站」從7月13日起至12月15日，在高雄科學工藝博物館第一特展廳展出。展場三大展區分別是「時刻關注」、「始終死忠」與「場場觀戰」，並搭配AR、VR互動體驗，現場展出中華職棒經歷30年歲月所創下的里程碑、上千件OB球員與現役球員典藏的棒球歷史文物、棒球鐵粉的珍貴收藏等。

主辦單位表示，這次除了將台北場九成的展品原封不動帶到高雄，更打造元年會長專區、中職30年當年退役球員專區，包含「千秋王子」高志綱、「紅龜」陳江和、人氣球星「恰恰」彭政閔等選手，珍貴的個人物品、征戰賽場的球具、最後一場比賽所穿戴的球衣及球鞋，彭政閔的展品將在9月29日引退後登場。

「中華職棒30周年特展—無人出局」高雄站全票250元，優待票220元，愛心票125元。購票除現場外，可洽博客來售票網、全家娛樂網及ibon售票系統，另特別與台灣高鐵合作推出「高鐵優惠套票」在ibon網站限定開賣。

高雄市長韓國瑜、中華職棒大聯盟會長吳志揚與教育部長潘文忠（左至右），邀大家來看「中華職棒30周年特展-無人出局」展出。記者劉學聖／攝影 分享 facebook