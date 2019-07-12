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中職／味全龍覓主場 吳志揚：幫高雄贏回職棒

2019-07-12 16:13中央社 高雄12日電

高雄市長韓國瑜、中華職棒大聯盟會長吳志揚與教育部長潘文忠（左至右），邀大家來看「...
高雄市長韓國瑜、中華職棒大聯盟會長吳志揚與教育部長潘文忠（左至右），邀大家來看「中華職棒30周年特展-無人出局」展出。 聯合報記者劉學聖／攝影
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中華職棒大聯盟會長吳志揚今天表示，味全龍球團還在找最理想的主場，高雄球場已完全Ready，他向球團推薦，會積極協助讓曾經流失兩支球隊的高雄，再把職棒隊贏回來。

「中華職棒30週年特展-無人出局」高雄站上午在國立科學工藝博物館登場。吳志揚、教育部長潘文忠、高雄市長韓國瑜及職棒退役「全壘打王」林仲秋等人為展出揭幕並進場參觀。吳志揚受訪做以上表示。

吳志揚說，味全龍的主場場地球團還在評估中，樂見各個城市積極爭取有職業運動進駐，成為城市的向心力所在，像中職Lamigo桃猿隊就是很成功的例子。

韓國瑜也表示，日本、韓國跟台灣的職棒原本就有一個冬季聯盟，希望這個冬季聯盟能來高雄，味全龍也能選高雄作主場，彼此切磋球技，促進職棒運動發展，高雄的熱情全台第一名，高雄歡迎大家。

味全龍球團相中澄清湖球場為主場，4月中旬以來持續與市府運發展洽商。運發局希望球團循「促參法民間自提（ROT）」模式認養球場；澄清湖球場投標遴選廠商的前置作業已展開，味全龍也已表態願意投標。

高雄澄清湖棒球場於1999年5月啟用，曾是中職LaNew熊（2004年至2011年2月），以及義大犀牛（2013年至2016年）主場。目前經營權屬高雄市政府，由市府運動發展局管理。

澄清湖球場為天然草皮，總面績1萬0848坪，可容納約2萬人，球場有大型全彩LED計分板螢幕，全場1000盞夜間照明由電腦系統控制，符合國際標準，行動不便球迷可搭電梯直達專區看球，各項設施完善。

「中華職棒30週年特展-無人出局高雄站」包括「時刻關注」、「始終死忠」、「場場觀戰」3個展區，呈現中職30年來創下的里程碑，展出上千件退役（OB）球員與現役球員典藏的棒球歷史文物，棒球鐵粉的功收藏等，展至12月15日。

味全龍中職棒球
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