中職／沒有激勵獎金 味全龍用一軍高月薪激勵

2019-07-12 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中職新軍味全龍選秀狀元劉基鴻由陽介仁披上球衣，再由頂新和德文教基金會創辦人魏應充戴上球隊球帽，正式加盟龍隊。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

重返中職的味全龍祭出重金，以590萬簽約金簽下今年選秀狀元、平鎮高中「三游砲」劉基鴻，一口氣打破野手、高中生最高簽約金兩項紀錄，排名史上第二高，另附20萬元訓練費，卻無常見的激勵獎金，也因此合約總額還低於去年狀元戴培峰。

作爲重返中職的第一位狀元，味全龍提供劉基鴻的簽約金，僅次於「阿甘」蔡仲南的600萬障礙，不無象徵意義，但總額610萬元，與戴培峰、2016年狀元蘇智傑的560萬另加100萬激勵獎金，相比略低。

味全龍在今年簽約上，傾向不給激勵獎金，而是提高一軍月薪，將一、二軍薪資拉開，藉以激勵球員積極表現，總教練葉君璋表示：「希望大家站在同一條起跑線上。」雖然明年要從二軍打起，但相較其他球隊升上一軍機會更多、更快。

重新開始的味全龍隊，最大特色是球員多無職棒經驗，總教練葉君璋認為，一支球隊的年齡如此接近，十分少見，也希望打造出彼此互相幫助的「同梯」情誼。

味全龍二軍月薪定在5到6萬左右，升上一軍最低薪資10萬，比起中職規定7萬高出不少，蘇智傑第一年月薪也是10萬，雖然第一年必定從二軍打起，不過近兩年狀元廖健富月薪6萬、戴培峰5萬，相差不多。

以劉基鴻來說，第一年月薪5萬元不算太差，高中生能夠立刻站穩一軍機會不多，廖健富雖然在菜鳥年打出成績，今年月薪三級跳，升到18.5萬元，但戴培峰今年在一軍也僅出賽7場，相較味全龍後年就要在一軍開打，有26個空位要補，劉基鴻升上一軍機會不小。