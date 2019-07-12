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中職／詹子賢巧打 兄弟下半季開胡

2019-07-12 00:11聯合報 記者藍宗標／綜合報導

詹子賢延長第10局擊出幸運致勝安。 記者劉學聖／攝影
詹子賢延長第10局擊出幸運致勝安。 記者劉學聖／攝影
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富邦悍將隊下半季打出全新氣勢，昨天在新莊球場對Lamigo桃猿隊之戰，林宥穎五局下關鍵二壘打逆轉戰局，終場八比三獲勝，最近六連勝追平隊史紀錄；高雄澄清湖球場中信兄弟、統一獅隊之戰，「大師兄」林智勝轟出雙響砲，兄弟延長十局七比六險勝，下半季首勝開張。

中信兄弟洋投萊福力。 記者劉學聖／攝影
中信兄弟洋投萊福力。 記者劉學聖／攝影
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悍將隊前身興農牛隊八次六連勝、義大犀牛隊一次，昨天是隊史第十次六連勝紀錄，洋投包林傑先發六點一局，被揮出六支安打、保送三次、失兩分，以優質內容奪下本季第三勝。

獅隊打者潘武雄。 記者劉學聖／攝影
獅隊打者潘武雄。 記者劉學聖／攝影
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猿隊洋投尼克斯同樣先發六點一局，被揮出五支安打、保送四次，失六分吞敗，中斷個人八連勝，戰績八勝四敗，仍和悍將隊離隊投手索沙並列全聯盟最多勝。

林宥穎關鍵二壘打為悍將隊打出六連勝。 圖／富邦悍將隊提供
林宥穎關鍵二壘打為悍將隊打出六連勝。 圖／富邦悍將隊提供
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林宥穎只有一安，五局下兩分打點二壘打攻下勝利打點，剛好打在右外野邊線上，本季第二次獲選單場ＭＶＰ，他說：「當時就是想把隊友送回來，這支安打有點運氣成分。」

猿隊全場八支安打，林泓育八局上轟出陽春砲，本季第十六轟出爐，全聯盟獨居第二，落後隊友朱育賢六轟，無力改變戰局，球隊吞下三連敗。

林智勝單場雙響砲。 記者劉學聖／攝影
林智勝單場雙響砲。 記者劉學聖／攝影
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高雄象、獅大戰，林智勝五局上轟出陽春全壘打，六局上追加兩分砲，本季第二次締造雙響砲紀錄，生涯累積兩百七十轟，仍居中職史上第二，只差「森林王子」張泰山十九轟。

林智勝中職生涯第十九次單場雙響砲，本季十三轟和獅隊蘇智傑並列全聯盟第六，兄弟延長十局上靠詹子賢安打攻下致勝分，終止下半季開賽四連敗。

中信兄弟富邦悍將統一7-ELEVEn獅Lamigo桃猿詹子賢
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