中職／川崎宗則中文打招呼 教練兼球員有望上場

2019-07-11 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



味全龍今天舉辦新秀簽約，也向外界介紹教練團成員，其中前大聯盟球員川崎宗則與味全龍簽下三個月合約，以客座教練兼球員身分加盟，總教練葉君璋期許他能在場上繼續表現，親身示範專業態度給新人們學習。

味全龍本土教練團最初由總教練葉君璋、打擊教練張泰山、守備教練黃煚隆三位前龍將組成，陸續加入內野守備教練陳志偉、投手教練郭勝安以及體能教練邱世杰。

前大聯盟球員川崎宗則在2016年球季結束返日發展，回到老東家軟銀鷹，2018年宣告引退，今年來到台灣與味全龍簽約，將以客座教練兼球員身分回到球場。

面對台灣媒體，川崎宗則用中文向全場打招呼，他拿出拿出小抄說：「你好，我是川崎，台灣的朋友，大家好，請多多指教，謝謝。」等到鼓掌完還補上一句，「不客氣。」

葉君璋表示：「川崎狀況比較特殊，我希望他除了當教練之外，可以持續比賽，讓年輕球員可以看到他的態度，比賽處理是什麼方式，所以我們非常榮幸可以邀請到他來。」

能夠促成川崎宗則加盟，是透過張泰山的消息介紹，至於何時上場，領隊吳德威表示：「將由葉總全權決定，但也會徵求川崎宗則的意願，如果有意出賽，在經過測試身體狀況沒問題，就會讓他上場，他本人也說隨時準備好接受測試。」