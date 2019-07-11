中職／味全龍主場落腳高雄？ 韓國瑜：體育歸體育

2019-07-11 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



職棒味全龍隊主場之爭，高雄市長韓國瑜表示，讓「政治歸政治，體育歸體育」。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 職棒味全龍隊主場是否已情定高雄澄清湖球場？味全龍雖發聲明指仍在評估中，高雄市運發局長程紹同今天表示，此ROT案雙方已啟動招標程序，味全龍也表達參與意願，往期待的方向前進。高雄市長韓國瑜則表示，讓「政治歸政治，體育歸體育」。

程紹同昨天在臉書發布，指經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發，高雄展開雙臂熱情歡迎，期盼共同合作為職棒產業開創商機，為城市發展注入活水。

今天味全龍隊聲明稱還在評估中，被外界解讀為打臉高雄市府。程紹同說，雙方都有一定程序要走，理解味全龍的聲明內容與球團壓力。

程紹同表示，窈窕淑女，君子好逑，雙方家長已見過面，求婚經過溝通與謹慎考慮，味全龍也說了「Yes, I do.」高雄市是熱愛運動、熱愛棒球的城市，因為是個好消息，所以發布在臉書，分享好友。這是個ROT的案子，雙方有啟動招標程序。味全龍也表達參與意願，往期待的方向前進。七月底啟動前置作業。

味全龍球團指出，也正同步針對其它棒球場進行作為主場的可行性評估，尤其是台北、高雄為目前六都中獨缺職業球隊進駐之兩大城市，為呼應北、高市民及球迷長久期盼，球團皆會持續評估，以滿足球迷期待。棒球界人士說，天母球場有其限制，屬社區型，澄清湖是職棒規格球場，有其優勢。