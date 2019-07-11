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中職／味全龍主場尚未決定高雄 韓國瑜：體育歸體育

2019-07-11 14:14中央社 高雄11日電

高雄現有的澄清湖棒球場。 報系資料照片
高雄現有的澄清湖棒球場。 報系資料照片
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高市運動發展局長程紹同在臉書指重返職棒的味全龍隊決定選高雄做主場，味全龍球團隨後表示尚未決定。高雄市長韓國瑜今天說，政治歸政治，體育歸體育，高市府熱情歡迎味全龍入駐高雄。

韓國瑜上午在高雄市大東文化藝術中心出席「我家的兩岸故事-遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」首展開幕式，他受訪做以上表示。

程紹同昨晚在其臉書貼文指出，味全領隊告知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發。不過，味全龍球團隨後在臉書指出，落腳主場選擇包括天母、新竹、嘉義及高雄，味全龍尚未決定主場落腳何處，只確定會參與投標認養澄清湖球場。

韓國瑜對此受訪表示，政治歸政治，體育歸體育，高市府熱情歡迎味全龍隊來高雄設主場，作為球員集訓的場地。

另外，程紹同上午也在運發局舉行記者會公布今年4月18日以來味全龍球團相中澄清湖球場為主場及洽商過程，強調球團表明納澄清湖為首選，希望球團循「促參法民間自提（ROT）」模式入駐。

程紹同表示，澄清湖球場投標遴選廠商的前置作業已展開，味全龍也已表態願意投標，這好比男女雙方情投意合談及婚嫁，在結婚前不便對外曝光戀情一樣，他理解龍隊球團目前對外的壓力；澄清湖球場是味全龍主場的最佳選擇，彼此都有共識，球團也已公開承諾會來投標，相信終會水到渠成。

味全龍棒球
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