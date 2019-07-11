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4場比賽僅失一分 上館國小棒球隊大陸抱回冠軍獎盃

2019-07-11 12:31聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

「第九屆海峽客家風情節暨海峽兩岸（連城）棒球文化節」7月4日在福建省龍岩市連城縣...
「第九屆海峽客家風情節暨海峽兩岸（連城）棒球文化節」7月4日在福建省龍岩市連城縣棒球場登場，共4支台灣棒球隊及大陸5支棒球隊角逐冠軍，經過一連4天的精彩賽事，最後由新竹縣竹東鎮上舘國小將冠軍獎盃抱回台灣。圖／上館國小提供
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以「球」會友！「第九屆海峽客家風情節暨海峽兩岸（連城）棒球文化節」7月4日在福建省龍岩市連城縣棒球場登場，共4支台灣棒球隊及大陸5支棒球隊角逐冠軍，經過一連4天的精采賽事，最後由新竹縣竹東鎮上舘國小將冠軍獎盃抱回台灣。

此次參賽的隊伍包括上舘國小、新北市新埔小學、臺東縣卑南鄉太平小學、彰化縣棒球隊4支台灣棒球隊，與廈門瑞景小學、平潭四向俱樂部、西安黃河小學、保定師范附小、連城縣實驗小學5支棒球隊。

上館國小棒球隊教練沈琮華表示，這次的賽程中，決賽遇上被視為強勁對手的太平小學，雖然同樣是小學生，但他們的體格都比上館的選手強壯很多，打擊能力又強，所幸選手們「以小博大」，靠著穩定的防守，最後以僅丟一分的成績奪下冠軍。

沈琮華說，這次能拿下冠軍，多虧了球員平常風雨無阻的練習，就算遇到下雨天，也在走廊上耐力跑，努力訓練、從不間斷。他也勉勵球員「用喜歡的心情去打棒球」，希望球員樂在其中、享受棒球，這些小球員甚至曾經練習到天黑，還不回家，對他們來說，訓練不僅是辛苦的練習，更是為了興趣而努力。

獲得這次大賽MVP的上館國小選手古定玄，是領導球隊在這次4場比賽24局的局數中，得到21分，卻僅僅止失1分的精神領袖，他表示，未來會就讀關西國中體育班繼續棒球之路。

而打擊、防守俱佳，榮獲打擊獎的上館國小選手羅鈞皓表示，很高興在這次的賽程中，認識不少新朋友一起切磋球技，也感謝教練平常督促他「不管怎樣就是要擊到球」，在這樣的訓練下，讓他這次上場完全不緊張，能正常發揮實力，更獲得打擊獎的殊榮。

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