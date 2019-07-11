中職／林立空降打擊王 猿拚「五猩連線」

2019-07-11 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



Lamigo桃猿林立。記者余承翰／攝影 分享 facebook 猿隊林立昨晚對富邦悍將之戰五打席一安打，補足打席數後，以4成04打擊率空降打擊王，全隊四人卡位打擊榜前四名，陳俊秀若能超車胡金龍，將形成「五猩連線」，維持到季末會是史上首見，中職過去單季打擊榜前五名，一隊最多也僅三人入列。

林立在2017年季中選秀第二輪被猿隊選中，該年就升上一軍，去年首個完整球季繳出3成17打擊率，本季雖因傷錯過開季，但歸隊後表現穩定，曾連11場安打，目前正以連7場安打持續中。

昨天賽前打擊排行榜前四名也都是猿隊，分別是朱育賢、林泓育、 藍寅倫及陳俊秀，不過昨天陳俊秀未出賽，第五名的胡金龍四打數敲出兩安，反以3成35打擊率超前，陳俊秀僅落後千分之二，仍有機會超前。

猿隊今年團隊打擊率3成22將其他三隊拋在身後，在中職史上也可排到第二，僅次於2016年中信兄弟的3成28，而打擊榜若能佔據前五名，將是史上第一次。

中職史上有五次同隊三人卡進打擊前五，2016年中信兄弟團隊打擊率雖高，不過前五名有三名是猿將，王柏融4成14打擊率居首，林泓育、林智平排名三、四，1998年味全龍則以黃煚隆、陳金茂、張泰山分列三至五名。

打擊王同隊相爭並不罕見，2013年義大犀牛林益全、高國輝、胡金龍就佔據打擊前三名，1999年和信的「殺人鯨打線」洪啟峰、陳連宏、亞力士排名前三，1992年統一獅戰績雖然僅排第三，不過卡羅、羅敏卿、林克打擊率卡位聯盟前三名。

猿隊火力下半季若能延續，只要四人留在前五名就能締造紀錄，最有機會威脅的是悍將，前十名中只有三人不是猿隊，分別是胡金龍、林哲瑄以及林益全。