親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

選前提款機？軍公教調薪 一齣政治戲

藍初選民調…為何市話都不響？小心陰謀論害你挺錯人

運動筆記勇敢地去跑吧，跑向那連勇者都不敢去的地方背包客與第一次海外馬經歷
健行筆記2019/06/29 一日桃山喀拉業［日本百名山］近畿屋頂⋯ 大台ヶ原山！
NBA2019夏季聯賽- 快艇 vs. 巫師 (7月10日)2019夏季聯賽- 火箭 vs. 國王 (7月10日)

中職／林立空降打擊王 猿拚「五猩連線」

2019-07-11 08:49聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

Lamigo桃猿林立。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿林立。記者余承翰／攝影
分享
猿隊林立昨晚對富邦悍將之戰五打席一安打，補足打席數後，以4成04打擊率空降打擊王，全隊四人卡位打擊榜前四名，陳俊秀若能超車胡金龍，將形成「五猩連線」，維持到季末會是史上首見，中職過去單季打擊榜前五名，一隊最多也僅三人入列。

林立在2017年季中選秀第二輪被猿隊選中，該年就升上一軍，去年首個完整球季繳出3成17打擊率，本季雖因傷錯過開季，但歸隊後表現穩定，曾連11場安打，目前正以連7場安打持續中。

昨天賽前打擊排行榜前四名也都是猿隊，分別是朱育賢、林泓育、 藍寅倫及陳俊秀，不過昨天陳俊秀未出賽，第五名的胡金龍四打數敲出兩安，反以3成35打擊率超前，陳俊秀僅落後千分之二，仍有機會超前。

猿隊今年團隊打擊率3成22將其他三隊拋在身後，在中職史上也可排到第二，僅次於2016年中信兄弟的3成28，而打擊榜若能佔據前五名，將是史上第一次。

中職史上有五次同隊三人卡進打擊前五，2016年中信兄弟團隊打擊率雖高，不過前五名有三名是猿將，王柏融4成14打擊率居首，林泓育、林智平排名三、四，1998年味全龍則以黃煚隆、陳金茂、張泰山分列三至五名。

打擊王同隊相爭並不罕見，2013年義大犀牛林益全、高國輝、胡金龍就佔據打擊前三名，1999年和信的「殺人鯨打線」洪啟峰、陳連宏、亞力士排名前三，1992年統一獅戰績雖然僅排第三，不過卡羅、羅敏卿、林克打擊率卡位聯盟前三名。

猿隊火力下半季若能延續，只要四人留在前五名就能締造紀錄，最有機會威脅的是悍將，前十名中只有三人不是猿隊，分別是胡金龍、林哲瑄以及林益全。

胡金龍陳俊秀中職

相關新聞

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／單場敲4安 李宗賢獲MVP

2019-07-11 00:07

日職／王柏融長打率不足？潘忠韋：追求目標不同

2019-07-10 19:28

中職／味全龍選定主場 在高雄落地生根

2019-07-10 20:52

中職／猿隊證實接觸富士康 未涉及轉賣球隊

2019-07-10 17:28

中職／黃子鵬再見保送林威廷 悍將下半季4戰全勝

2019-07-10 23:06

中職／高雄主場評審將長達1年 味全龍領隊：仍不排除其他縣市

2019-07-10 22:14

中職／味全龍確定主場落腳高雄 市府：高雄全力支持

2019-07-10 21:45

中職／游象富拜訪Lamigo球團 鴻海：個人身分交流

2019-07-10 20:45

中職／林泓育轟三分砲 生涯第150轟出爐

2019-07-10 19:31

中職／林泓育砲轟伍鐸 史上150轟第6人

2019-07-10 19:00

中職／艾迪頓遭兄弟解約 象獅大戰延到11日再戰

2019-07-10 18:31

中職／猿隊找買主 洪一中：不影響球團作業

2019-07-10 18:04

棒球／鄭宗哲與美職海盜隊簽約 普門中學旅外第一人

2019-07-10 13:42

台南城市棒球隊投手林子昱飆出148球速 職棒選秀成功

2019-07-10 11:40

中職／川崎宗則客座 劉基鴻披龍袍

2019-07-09 23:55

中職／陳重廷5打點是過去總和 兄弟下半季4戰全敗

2019-07-09 23:49

中職／龍隊公布重量級教練團 川崎宗則來台客座

2019-07-09 22:57

中職／睽違2年多再先發 獅隊林子崴10日戰兄弟

2019-07-09 20:20

中職／林立打擊率4成07 快取代朱育賢成打擊王

2019-07-09 18:20

中職／阿甘障礙為何難破？熱身賽就有甘粉追星

2019-07-09 16:36

中職／簽約金挑戰590萬 劉基鴻準備披上龍袍

2019-07-09 13:00

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／猿隊選秀真有一套 第七輪傳奇可以期待

2019-07-03 07:00

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00

中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00

日職／同為甲子園之星 達也可望正面對決輝星

2019-06-18 07:00

中職／年輕投手頻出頭 請當成潘威倫來珍惜

2019-06-12 07:00
看更多

熱門文章

NBA／冠軍班底再走一人 勇士裁掉李文斯頓

2019-07-10 10:59

NBA／厄文招募？ 籃網總管說事前未會見杜蘭特

2019-07-10 09:25

中職／味全龍選定主場 在高雄落地生根

2019-07-10 20:52

MLB明星賽／美聯7連勝 田中將大首位亞洲勝投

2019-07-10 11:19

NBA／無法久待勇士？ 羅素淡定以對

2019-07-10 10:13

NBA／不再厭惡格林 哈沃德：他是我想成為的人

2019-07-10 16:57

NBA／林書豪下家未明 灰狼記者建議球隊可招募

2019-07-10 13:36

日職／王柏融撲接造成右肩挫傷 預計缺席4周

2019-07-10 16:32

NBA／別為雷納德離開哭泣 尤基利：至少拿到冠軍

2019-07-10 16:18

溫網／費、納若退休影響大 球員憂心：後繼無人

2019-07-10 15:35

中職／猿隊證實接觸富士康 未涉及轉賣球隊

2019-07-10 17:28

NBA／快艇要打造史上最強 傳有意網羅伊古達拉

2019-07-10 17:19

溫網／費德勒、納達爾雙雙晉級 準決賽對陣精彩可期

2019-07-11 03:30

台南城市棒球隊投手林子昱飆出148球速 職棒選秀成功

2019-07-10 11:40

MLB／穿哪隊進名人堂？ 沙巴西亞選洋基

2019-07-10 10:11

溫網／「別把我當傻瓜！」 英國一姊槓上記者

2019-07-10 12:55

世大運／楊俊瀚、魏泰陞 兩百公尺分組第一進準決賽

2019-07-10 20:04

中職／艾迪頓遭兄弟解約 象獅大戰延到11日再戰

2019-07-10 18:31

NBA／不只穿回6號 詹姆斯暗示要重現「頭帶詹」

2019-07-10 12:21

影／以為要贏了！長跑選手「犯大忌」痛失第一名

2019-07-10 15:50

MiLB／胡智為續留印地安人3A 台灣戰友相挺

2019-07-10 10:47

NBA／公布新賽季背號 卡珍斯在湖人穿回15號

2019-07-10 11:03

日職／王柏融長打率不足？潘忠韋：追求目標不同

2019-07-10 19:28

NBA／快艇宣布雷納德與喬治簽約 補強戰力爭霸

2019-07-11 06:17

Jr.NBA／劉丞勳負傷拚 泰山二連勝奪冠

2019-07-10 22:48

日職／陳冠宇中繼3局無失分 生涯第10勝到手

2019-07-10 21:02

溫網／美網爭議事件後求助治療師 小威重返4強

2019-07-10 11:40

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

中職／味全龍確定主場落腳高雄 市府：高雄全力支持

2019-07-10 21:45

MLB明星賽／單局連3K 印地安人畢柏留下MVP

2019-07-10 11:52

NBA／夏季聯賽當觀眾 選秀狀元：會好好磨練自己

2019-07-10 14:22

溫網／謝淑薇女雙闖4強 下役尬法網冠軍

2019-07-10 21:25

中職／高雄主場評審將長達1年 味全龍領隊：仍不排除其他縣市

2019-07-10 22:14

溫網／墨瑞小威夢幻組合 溫網混雙止步16強

2019-07-11 02:45

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

棒球／鄭宗哲與美職海盜隊簽約 普門中學旅外第一人

2019-07-10 13:42

MLB／「史凱格斯在天上看我們」 楚奧特明星賽改穿45號

2019-07-10 10:06

MLB／主席否認彈力球 球員工會挺韋蘭德

2019-07-10 09:26

溫網／衛冕之路續挺進 約克維奇9度晉級溫網準決賽

2019-07-11 02:50

MLB／麥卡臣無緣明星賽 老婆暖心讓他享受球星滋味

2019-07-10 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top