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影／中職 悍將獲再見保送 奪下半季開季四連勝

2019-07-10 23:17聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

富邦悍將今晚在新莊主場與Lamigo桃猿隊打完八局以七比七戰成平手，九局下，悍將隊靠桃猿隊救援投手黃子鵬控球不穩，先保送第一棒張正偉，在滿壘狀況下，第二棒林威廷再獲保送，拿下致勝分，終場富邦悍將以八比七氣走桃猿，拿下下半季開季四連勝。五打席擊出四支安打的第八棒李宗賢獲的單場最有價值球員。

五打席擊出四支安打的第八棒李宗賢獲的單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
五打席擊出四支安打的第八棒李宗賢獲的單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
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富邦悍將林威廷獲保送，拿下致勝分。記者侯永全／攝影
富邦悍將林威廷獲保送，拿下致勝分。記者侯永全／攝影
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富邦悍將林威廷李宗賢

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