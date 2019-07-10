中職／黃子鵬再見保送林威廷 悍將下半季4戰全勝

2019-07-10 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



富邦悍將、Lamigo桃猿隊下半季首次對決，兩隊在新莊球場上演打擊戰，全場出現28支安打，包括四支全壘打；悍將九局下兩出局攻占滿壘，猿隊後援投手黃子鵬對林威廷投出再見保送，悍將終場8：7獲勝，下半季開賽四連勝排名第一。

兩隊各有14支安打，悍將八棒李宗賢五打數四安打、盜壘成功兩次，賽後獲選單場MVP。

猿隊新洋投冠猛初登板，先發四局被揮出九支安打、保送四次，失六分有三分自責，投球內容不理想。

悍將洋投伍鐸本季陷入低潮，今天表現也不穩定，先發五局被揮出十支安打，失五分全是自責分，無關勝敗；他在5月4日投出本季第二勝，接下來七場吞下四敗，戰績仍是2勝8敗，防禦率達5.62，和中信兄弟隊萊福力並列全聯盟最多敗投手。

猿隊首局靠林泓育三分砲（生涯第150轟，中職史上第六人）領先，三、四局上各得一分，黃敬瑋四局上也轟出全壘打；悍將一局下得一分，四局下打了一輪狂攻五分，反以6：5超前，六局下再靠胡金龍陽春砲（本季第七轟）攻下第七分。

猿隊打完七局5：7落後，八局上林承飛從悍將第四任投手賴鴻誠的手中轟出兩分砲（本季第三轟），一棒追平比數；黃子鵬八局下登板，投1.1局被安打2、保送2，吞下本季首敗。