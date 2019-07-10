中職／味全龍選定主場 在高雄落地生根

2019-07-10 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



味全龍主場選定高雄。 擷自程紹同臉書粉絲團 分享 facebook 高雄市運動發展局局長程紹同在個人臉書表示，味全龍隊決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發，「我們展開雙臂熱情歡迎，期盼共同合作為職棒產業開創商機，為高雄城市發展注入活水」。

程紹同在臉書發布訊息，「今日從領隊那得知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發」。運動發展局一直以來，積極主動與味全龍展開多次討論與場勘。

同時，表達高雄市政府歡迎龍隊入主澄清湖棒球場的合作意願，經過雙方開誠布公地溝通協調，終於產生共識，修成正果。

高雄現有的澄清湖棒球場。 報系資料照片 分享 facebook

程紹同臉書內容如下：