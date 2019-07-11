中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

今天下午中職新軍味全龍將為選秀狀元劉基鴻舉行加盟記者會，根據媒體報導，簽約金推測為590萬元，僅次於「阿甘」蔡仲南的600萬元紀錄，雖無法跨越「阿甘障礙」，不過劉基鴻身價已高居中職30年歷史第2名，味全相當有誠意，重返中職可說邁出成功的第一步。

劉基鴻拿下中職史上第二高的簽約金，可見味全龍的誠意與對他的看好程度。 聯合報系資料照片 分享 facebook

平鎮高中是近年來國內青棒強權，量產許多優質大物內野手，包括剛畢業的劉基鴻，桃猿林立、林承飛，富邦悍將李宗賢、林威廷，統一獅楊家維、林靖凱，中信兄弟江坤宇，其中攻守俱佳的江坤宇，未來被視為王勝偉接班人，可望扛起兄弟游擊防區重擔，李宗賢、林承飛已是職棒母隊當家游擊手。

今年選秀話題都在劉基鴻身上，別忘了，還有更值得關注的大物，那就是今年暑假升上平鎮高中三年級的三壘手林子豪。

林子豪畢業於新北市新埔國小、新埔國中，青少棒鎮守游擊大關，打第一棒和中心棒次，國三幫新埔打下隊史首座國中棒球聯賽硬式組冠軍，風光一時。

升上平鎮高中林子豪沒多久就打上木棒組，由於陣中游擊手先後有江坤宇、劉基鴻，林子豪移防三壘，揮棒擊球後「招牌甩棒」成了個人特色。

去年底落幕的黑豹旗青棒賽和今年2月結束的高中木棒聯賽(平鎮奪冠)，林子豪都獲選大會最佳三壘手，至於這兩項大賽大會最佳游擊手，得主毫無懸念就是劉基鴻，兩人固守平鎮三游大關；林子豪也是國內少數拿過國中和高中棒球聯賽冠軍的球員。

林子豪同時拿過國中和高中棒球聯賽冠軍，這樣的資歷相當不容易。 聯合報系資料照片 分享 facebook

林子豪身高181公分、體重78公斤，右投左打，三壘守備和速度都有一定水準，打擊評價是揮棒速度快、選球不錯、擊球確實、安打落點分布廣泛、基本動作扎實，由於他才17歲，還會長高變壯，現階段較欠缺的長打能力也還會再成長，未來進職棒模的模板，被看好是「下一個林益全」或「下一個廖健富」。

目前已有許多國內外職棒球探緊盯林子豪，之前他受訪時表示，目標是打中職，未來幾年後的夢想是出國打球；換句話說，如果林子豪的想法不變，明年高中畢業他很有可能報名中職選秀，打出成績，未來再循王柏融模式出國打球，

林子豪(左)雖有旅外夢想，但他還是希望先加入中職，再循王柏融模式出國。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另一方面也顯見王柏融在中職的成功，已激勵不少基層球員，那就是不一定要18、19歲就出國辛苦打拚，留在中職打出好成績，不怕未來沒機會旅外發展。別忘了，王柏融25歲才加盟日本火腿，今年在日職也打出不錯的成績，深受火腿重視，可見追夢沒有絕對的年齡限制，先出國不代表一定成功，後挑戰也不見得是失敗者。

過去中職「本土三壘砲」非常罕見，最具代表性是張泰山和蔣智賢，另外陳鏞基2016、2017年曾短暫當過三壘砲，如今，劉基鴻確定加盟味全，林子豪有機會明年投入中職選秀，兩人能否成為下一世代本土三壘砲，備受矚目。

如果林子豪明年投入中職選秀，甚至成為選秀狀元或榜眼、探花，簽約金有無可能超越「阿甘障礙」將是一大話題。