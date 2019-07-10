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中職／林泓育轟三分砲 生涯第150轟出爐

2019-07-10 19:31聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

富邦悍將今晚在新莊棒球場迎戰Lamigo桃猿，猿隊第四棒DH林泓育在一局上首打席就從悍將洋投伍鐸手中擊出中外野方向三分全壘打，本季第15轟，也是生涯第150轟。 二局上結束，Lamigo桃猿暫時以3 比 1領先富邦悍將。

桃猿隊第四棒DH林泓育擊出三分全壘打。 記者侯永全攝/影
桃猿隊第四棒DH林泓育擊出三分全壘打。 記者侯永全攝/影
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富邦悍將Lamigo桃猿

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