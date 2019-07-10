中職／林泓育砲轟伍鐸 史上150轟第6人

2019-07-10 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天在桃園球場對富邦悍將之戰，「小胖」林泓育1局上從悍將洋投伍鐸的手中轟出三分砲，本季第15轟出爐，也是生涯第150轟紀錄，成為中職史上第六位「150轟俱樂部」成員。

中職史上最多轟打者是張泰山289轟，林智勝268轟居次，三到五名是彭政閔191轟、林仲秋162轟、林益全159轟。

統一獅隊高國慶目前129轟紀錄，是最接近150轟紀錄的下一個現役球員。

林泓育本季15轟紀錄追平詹子賢、張志豪、林益全，並列全聯盟第二，朱育賢22轟穩居榜首。