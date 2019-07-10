NCAA交流賽／悍將前兩輪新秀輪流亮相 朱益生明先發

2019-07-10 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



美國NCAA大學明星隊來台交流賽，中華培訓隊今天第2戰推富邦悍將隊選秀第1指名的江國豪先發，力拚2連勝，明天雙重賽首戰預計由悍將隊第2指名的左投朱益生先發，他說：「維持平常心，每場心態都一樣。」

朱益生從平鎮高中畢業後進入北市大讀了1年，今年投入中職選秀，在第2輪被悍將隊選進。雖然比已在中職一軍出賽的高中隊友江國謙、林靖凱、江坤宇等人晚了一年進職棒，但朱益生說：「平常心，慢慢來，不要受傷就好了。」

悍將隊左投不多，朱益生的加入預計能獲得不少表現空間，對此他提到：「先把現階段的比賽打好，慢慢來，是你的就會是你的，還是要先把自己調整好，不然狀況如果不好就在一軍比賽，對球隊也是幫倒忙。」

朱益生就讀平鎮時期，連3年披上中華隊戰袍參與國際賽，這次入選中華培訓隊則是他成棒階段的第一次，他說：「感覺隊友的很會玩球，也很有經驗，像是（吳）昇峰學長，會跟我講配球上面對國外的打者要怎麼對付。」