中職／艾迪頓遭兄弟解約 象獅大戰延到11日再戰

2019-07-10 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



艾迪頓。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊洋投艾迪頓昨天對統一獅之戰，先發三局失六分吞敗，兄弟今天證實，已和這位效力四個球季拿到17勝的洋將解約，將登錄新洋投赫猛，14日在台中洲際球場先發對決Lamigo桃猿隊。

艾迪本季出賽14場（13場先發），戰績5勝4敗1中繼、防禦率6.26，近三場先發合計9.1局失14分，表現十分不穩，加上左肩本來就有舊傷，又出現新的狀況，今天確定被釋出。

高雄澄清湖球場今天象、獅戰因雨延賽，明晚六點半原地開打，雙方先發投手萊福力、林子崴順延一天登板，兄弟下半季前四戰全敗、排名墊底，想拚首勝還要等一等。