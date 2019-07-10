棒球／鄭宗哲與美職海盜隊簽約 普門中學旅外第一人

2019-07-10 13:42 中央社 台北10日綜合報導



鄭宗哲。 報系資料照 分享 facebook 高雄普門中學出身的內野手鄭宗哲，今天確定與美國職棒匹茲堡海盜簽約，簽約金38萬美元（約新台幣1178萬元），成為第10名加入海盜隊的台灣選手，也是普門第一人旅外。

鄭宗哲今天已在家人陪同下，與海盜隊完成簽約，簽約金為38萬美元，並同時通過體檢。鄭宗哲表示，「要感謝我的父母親、球隊球探、經紀公司，以及從小到大的教練、隊友們，非常感謝你們的幫助，塑造了今天的我，未來我也會繼續不斷地努力，希望有一天能夠踏上大聯盟的舞台，讓全世界的球迷更能看見台灣」。

鄭宗哲2001年出生，年僅17歲，高中時期主要是游擊手，游擊守備能力備受肯定，曾被譽為青棒最好游擊手。參加過去年NIKE青棒訓練營，獲得最佳鬥士獎，富邦盃U18明日之星大賽也是最佳九人游擊手。

鄭宗哲加盟海盜隊後，成為海盜第10名台灣選手，過去曾有鄭錡鴻、洪聖欽、徐志維、陳鏞基、紀品宏、王維中、陽耀勳、張進德、廖任磊加盟過，也成為第一名普門中學出身的選手加入美國職棒體系。

鄭宗哲也有入選這次U18世界青棒賽，預計7月25日至8月1日赴日本松山移地訓練。鄭宗哲表示，「回國後，我也會儘快回到中華隊，跟著隊友們在這次的世界盃，得到最好的名次」。