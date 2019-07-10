台南城市棒球隊投手林子昱飆出148球速 職棒選秀成功

2019-07-10 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



2019年中華職棒選秀結果於7/1晚上出爐，台南市城市棒球隊投手林子昱於第五輪測試時飆出148公里的球速，獲味全龍球團的青睞，獲得指名，即將一圓職棒夢， 消息傳回台南，讓台南球隊相當開心。

台南市體育處表示，台南市於2014年成立城市棒球隊後，成為全國唯一7級棒球發展機制完善的城市，自棒球社團乃至職棒，均提供棒球選手發揮的舞台。

一般台灣的棒球選手大多會以進軍職棒為夢想，然而並非每位自青棒畢業的選手都能如此順遂，台南成立城市棒球隊提供選手進軍職棒的強力後盾。

體育處表示，林子昱大學時期就讀台南康寧大學，於106年底加入台南市城市棒球隊後持續積極訓練，隨球隊南征北討各項甲組賽事，一直是隊上重要的投手戰力，去年即挑戰職棒選秀，惟未能如願，今年再度叩關，如今雀屏中選，為球隊注下強心針。

南市城市棒球隊有70%均為台南市籍，也是全國運動會的主要選手，上屆全國運動會即奪下睽違10年的冠軍盃，如今選手精銳盡出，相信今年的全國運動會亦是精采可期。