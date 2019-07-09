中職／陳重廷5打點是過去總和 兄弟下半季4戰全敗

2019-07-09 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



高雄澄清湖球下半季首戰，由於天氣狀況不佳，延到晚上7點50分開打，超過11點半才結束；統一獅隊火力全開，面對中信兄弟隊四名投手，全場出現13支安打，陳重廷三打數二安打、本季首轟出爐，包辦五分打點，獅隊終場9：1大勝，兄弟吞下5連敗、6連不勝，下半季開賽前四戰都輸球。

陳重廷二局下首次打擊揮出兩分打點二壘打，攻下勝利打點，三局下轟出左外野三分全壘打，也是繼前年9月23日生涯首轟紀錄後，相隔一年九個多月再度開轟。

此役也是陳重廷生涯三年第50場比賽，他在前49戰合計只有五分打點，今天一戰就是過去總和，本季打點也開張，堪稱打出生涯代表作。

獅隊面對兄弟洋投艾迪頓，前三局就攻下六分，七局下再從江忠城的手中追加三分，羅國龍轟出左外野陽春砲，下半季開賽前四戰出現三支全壘打，攻下六分打點，而且每場都有安打，合計19支10，近況處於顛峰。

兄弟老將彭政閔前一戰完成生涯兩千安紀錄，繼張泰山之後成為中職史上第二人，此役連四打數掛零、吞下一次三振，生涯總得分停在1074分，還差張泰山一分，最快明天才有機會追平、甚至超前。

獅隊下半季2勝2敗，施子謙先發6.2局，只被揮出4支安打，失一分奪勝，戰績4勝6敗。