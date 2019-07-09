中職／川崎宗則客座 劉基鴻披龍袍

2019-07-09 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台北報導



平鎮高中劉基鴻是今年中職選秀狀元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

味全龍隊已和今年選秀狀元劉基鴻達成加盟共識，簽約金五百九十萬元寫下中職野手新紀錄，這位十八歲「大物型野手」明天將披上龍隊球衣，正式展開職棒生涯。

據了解，劉基鴻除了這筆簽約金，還有訓練費廿萬元，月薪從五萬元起步，後年若上一軍調高到十萬以上。

龍隊月初在年度選秀會挑中卅二名新人，寫下中職球團空前紀錄，不到兩周就簽下劉基鴻，展現職棒球團難得效率；中職五隊首輪指名另五人岳政華、江國豪、林安可、蘇俊璋、徐若熙，目前都已初步談約，劉基鴻的身價出爐後，會牽動頂級新秀行情。

中職過去三年選秀狀元蘇智傑、廖健富、戴培峰的身價從五百五十五萬到五百六十萬元，劉基鴻的簽約金比蘇智傑、戴培峰多了卅萬，成為歷年新人野手最高，雖無法超越蔡仲南十七年前的「阿甘障礙」，但從合約內容看來，龍隊已展現十足誠意。

「阿甘」蔡仲南二○○二年和興農牛隊簽下六百萬元合約，始終未被後輩超前，經紀公司近年為狀元談約，挑戰他的身價都遭球團回絕，主因是人氣不足、時空背景不同。

龍隊邀請到「大咖」教練團，日籍前旅美球星川崎宗則將擔任客座教練，十三日舉行台灣球迷見面會。

龍隊期盼在川崎宗則的指導下，能帶給新進球員世界級的守備觀念及國際視野，並帶給新球隊新氣象。