NCAA交流賽／吳昇峰好投廖俊凱雙安 中培隊奪3年來首勝

2019-07-09 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華培訓隊與NCAA美國大學明星隊的交流賽，今天在台中棒球場開打，中培隊推「業餘王牌」吳昇峰打頭陣，先發5局無失分，打線則在3局下進帳致勝2分，終場以2：1擊敗美國大學隊，搶下3年來對戰首勝。

中培隊在2局下一度攻占一、三壘，但沒有攻進分數，3局下再有攻勢，因保送和失誤攻占一、三壘，陽忠辰擊出游擊滾地球先送回1分，林翰補上安打再製造一、三壘有人的機會，廖俊凱揮出二壘打送回第2分，中培隊取得2：0領先。

吳昇峰投完5局無失分，6局上中培隊換上今年中信兄弟選秀第2輪指名的左投魏碩成登板，因野手失誤、內野安打製造一、二壘有人局面，2出局後被敲出游擊滾地球，游擊手選擇傳二壘來不及抓到跑者，原本二壘上的跑者則趁勢回本壘攻進分數，但也是美國隊全場唯一分數。

吳昇峰此戰先發5局，被揮出3支安打，投出3次保送（2次觸身球），送出2次三振，沒有失分，拿下勝投。魏碩成中繼3局，被敲3支安打，送出4次三振，失1分非自責分，第9局由黃健隆登板守住勝利。

至於美國隊先發投手Max Meyer主投4局，被揮出6支安打，送出4次三振，失2分非責失，最快球速154公里，吞下敗投。Chris McMahon後援4局僅被敲出2支安打，送出7次三振，沒有失分，最快球速飆到156公里。

中培隊前兩年對戰美國大學隊8戰都沒能贏球，今年首戰就開胡，總教練李盈南對球隊整體表現都給予肯定，「吳昇峰這幾年穩定度都不錯，經驗好，我們一直對他都滿有信心的。」至於廖俊凱單場2安，還以二壘打敲回關鍵第2分，李盈南說：「他的表現滿關鍵的，把球隊氣勢都打起來了。」