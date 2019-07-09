NCAA交流賽／開心當悍將 選秀探花江國豪預定先發

2019-07-09 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊選秀第一指名江國豪。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

台灣體大王牌投手江國豪，今年在中職選秀首輪第3順位獲富邦悍將隊指名，是今年首位獲指名的投手，這次與NCAA美國大學明星隊進行交流賽預計負擔一場先發，也將是選秀後的首場對外實戰，他坦言有壓力，「就把自己該有的水準表現出來。」

江國豪原本是今年選秀狀元呼聲最高的球員，但據消息指出，因和握有狀元籤的味全龍隊沒能在選秀前達成共識，最終在第3指名被悍將隊選進，江國豪表示：「自己都順其自然，沒有特別的想法，去哪隊都很好。」

富邦悍將隊選秀第一指名江國豪。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

江國豪也透露，選秀當天聽到被悍將隊挑中，自己開心到在房間尖叫，「很開心被富邦選到。」而被悍將隊總教練「鑼總」陳連宏點名是球隊下半季即戰力投手，江國豪指出，不管在一軍或二軍，都要先把自己準備好，「有機會的時候，就盡全力表現。」

中華培訓隊今天起與美國NCAA明星隊進行4場交流賽，江國豪預計會扛一場先發，悍將隊球探和高層都十分關注，江國豪坦言，背負選秀首輪獲指名的光環，難免有壓力，但自己仍以平常心面對，「把自己有的東西表現出來就好。」

富邦悍將隊選秀前兩輪指名投手江國豪（右）、朱益生（左）。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

2年前江國豪就曾隨中華培訓隊赴美參與NCAA交流賽，當時以後援出賽，展現不錯壓制力，這次將先發上陣，賽前觀察美國大學隊打者的練習後，他指出：「跟台灣業餘大學的打者相比，他們力量更大。」