親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

運動筆記黃金海岸馬拉松EXPO直擊！破除迷思！不是流流汗就能讓身體快速復原？
健行筆記❤ 台中-和平 ≡ 船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻!
NBA2019夏季聯賽- 中國國家隊 vs. 黃蜂 (7月9日)2019夏季聯賽- 鵜鶘 vs. 公牛 (7月9日)

NCAA交流賽／開心當悍將 選秀探花江國豪預定先發

2019-07-09 19:56聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦悍將隊選秀第一指名江國豪。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊選秀第一指名江國豪。記者葉姵妤／攝影
分享

台灣體大王牌投手江國豪，今年在中職選秀首輪第3順位獲富邦悍將隊指名，是今年首位獲指名的投手，這次與NCAA美國大學明星隊進行交流賽預計負擔一場先發，也將是選秀後的首場對外實戰，他坦言有壓力，「就把自己該有的水準表現出來。」

江國豪原本是今年選秀狀元呼聲最高的球員，但據消息指出，因和握有狀元籤的味全龍隊沒能在選秀前達成共識，最終在第3指名被悍將隊選進，江國豪表示：「自己都順其自然，沒有特別的想法，去哪隊都很好。」

富邦悍將隊選秀第一指名江國豪。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊選秀第一指名江國豪。記者葉姵妤／攝影
分享

江國豪也透露，選秀當天聽到被悍將隊挑中，自己開心到在房間尖叫，「很開心被富邦選到。」而被悍將隊總教練「鑼總」陳連宏點名是球隊下半季即戰力投手，江國豪指出，不管在一軍或二軍，都要先把自己準備好，「有機會的時候，就盡全力表現。」

中華培訓隊今天起與美國NCAA明星隊進行4場交流賽，江國豪預計會扛一場先發，悍將隊球探和高層都十分關注，江國豪坦言，背負選秀首輪獲指名的光環，難免有壓力，但自己仍以平常心面對，「把自己有的東西表現出來就好。」

富邦悍將隊選秀前兩輪指名投手江國豪（右）、朱益生（左）。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊選秀前兩輪指名投手江國豪（右）、朱益生（左）。記者葉姵妤／攝影
分享

2年前江國豪就曾隨中華培訓隊赴美參與NCAA交流賽，當時以後援出賽，展現不錯壓制力，這次將先發上陣，賽前觀察美國大學隊打者的練習後，他指出：「跟台灣業餘大學的打者相比，他們力量更大。」

NCAA交流賽棒協江國豪
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

中華棒協賽事 最新比分與賽程表

2019-04-11 20:27

NCAA交流賽／中培隊戰美大學明星隊 吳昇峰打頭陣

2019-07-09 18:36

108年MLB CUP次少棒 最終名次與獎項

2019-07-08 16:39

MLB CUP／龜山2連霸 林佑恩超車奪打擊獎

2019-07-08 00:38

LLB次青少棒／中華亞太區稱霸 拚世界賽7連霸

2019-07-08 00:33

MLB CUP／五戰打了61分 龜山國小二連霸

2019-07-07 20:04

MLB CUP／季軍戰敲四安 高宇翔因為一顆球愛上詹子賢

2019-07-07 19:16

MLB CUP／大豐球齡、默契高 扣倒東園奪季軍

2019-07-07 17:47

LLB次青少棒／中華亞太10連霸 拚世界賽7連霸

2019-07-07 15:01

小馬少棒／台東隊奪亞太代表權 8月拚世界冠軍

2019-07-06 23:47
看更多

熱門文章

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

NBA／詹姆斯控球？ 湖人有意變陣迎新球季

2019-07-09 08:31

NBA／湖人持續補強 傳布萊德利兩年合約加盟

2019-07-09 10:10

NBA／與高層達交易共識 衛少樂於接受熱火追求

2019-07-09 10:01

NBA／史陶德邁爾、艾利斯試訓 勇士、湖人等隊出席

2019-07-09 10:55

NBA／湖人再補強 魔術強森喊：幾乎無敵

2019-07-09 10:18

NBA／未等柯瑞就宣佈轉隊 傳KD行為引不滿

2019-07-09 14:39

NBA／太陽確定揮棄考佛 數隊表達簽約意圖

2019-07-09 11:50

NBA／與強森對話外流 傳湖人得不到雷納德信任

2019-07-09 10:01

MLB／小葛雷諾加賽拖累 阿隆索爽贏全壘打大賽

2019-07-09 11:20

NBA／KD、厄文琵琶別抱 尼克一夕蒸發2億市值

2019-07-09 12:26

NBA／庫克轉戰湖人 湯普森感謝告別

2019-07-09 12:12

MLB／本季挨最多轟 韋蘭德：彈力球真是笑話

2019-07-09 08:30

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

NBA／總裁公開放話招募 希望卡特考慮鵜鶘

2019-07-09 10:55

溫網／8強賽登場前 小威廉絲破壞球場遭罰30萬

2019-07-09 09:06

日職／王柏融2支0傷退 火腿不敵羅德斷4連勝

2019-07-09 20:15

MLB／交易大限前積極補強 洋基、紅襪問價惠勒

2019-07-09 10:58

溫網／費德勒晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

2019-07-09 09:43

溫網／費德勒挑戰百勝 錦織圭擋路

2019-07-09 11:16

MLB／29轟還不夠 小葛雷諾3度加賽破總數紀錄

2019-07-09 10:27

NBA／回家鄉卻樹敵 洛城連鎖咖啡店封殺雷納德

2019-07-09 14:11

NBA／39歲加索結婚了 情定前電視台女記者

2019-07-09 15:09

溫網／混雙台將對決 詹詠然拍下謝淑薇

2019-07-09 08:13

NBA／球員招募是趨勢 里拉德：比高層更有用

2019-07-09 11:49

MLB／洋基棄將拚回明星賽 葛雷：其實我沒變

2019-07-09 13:09

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

中職／簽約金挑戰590萬 劉基鴻準備披上龍袍

2019-07-09 13:00

NBA／柯利正式成為爵士一員 灰熊宣佈將退休11號球衣

2019-07-09 10:22

MLB／在本壘板打滾還跑壘 2歲小克蕭萌翻所有人

2019-07-09 13:46

日職／陽岱鋼又敲勝利打點 王柏融遇天敵熄火

2019-07-08 23:26

NBA／捲入性侵疑雲 華頓否認所有指控

2019-07-09 14:46

MLB／全壘打大賽首輪29轟 藍鳥小葛雷諾破紀錄

2019-07-09 09:34

日職／陽岱鋼敲勝利打點 打擊率升到2成99

2019-07-08 20:57

NBA／不只招募喬治 雷納德傳曾遊說厄文組團

2019-07-09 11:49

MiLB／現役小聯盟全壘打王 用再見轟告別棒球

2019-07-09 16:14

中職／阿甘障礙為何難破？熱身賽就有甘粉追星

2019-07-09 16:36

日職／ 王柏融4支0 對羅德打擊率掉到1成07

2019-07-08 20:25

MLB／自認不是個咖 沙巴西亞笑說來當假明星球員

2019-07-09 09:08

溫網／球后芭蒂 遭「美」狙擊

2019-07-09 01:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top