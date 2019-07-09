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NCAA交流賽／中培隊戰美大學明星隊 吳昇峰打頭陣

2019-07-09 18:36聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中華培訓隊先發投手吳昇峰。記者葉姵妤／攝影
中華培訓隊先發投手吳昇峰。記者葉姵妤／攝影
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中華隊經過3周的集訓，將與NCAA美國大學明星隊進行4場交流賽，今天首戰由「抗韓英雄」吳昇峰打頭陣，總教練李盈南表示：「第一場比賽，以穩定軍心來講，這是最好的安排。」

中華隊為備戰亞錦賽，日前遴選出中華培訓隊，今起與美國大學明星隊進行4場交手，都在台中棒球場舉行，之後飛往荷蘭參與港口盃賽事。

這次中華隊陣中共有5名剛在中職選秀獲青睞的好手，包括第一輪獲指名的投手江國豪（富邦悍將隊）、蘇俊璋（Lamigo桃猿隊），第二輪被選中的左投魏碩成（中信兄弟）、朱益生（悍將隊），以及第16輪被味全龍隊挑中的打者黃柏豪。

美國大學明星隊則是投、打都實力堅強，包括多名大聯盟選秀的首輪熱門人選，昨天抵台就吸引大批球迷到飯店等候、要簽名。

中華隊4場比賽的先發投手也已有規劃，人選包括吳昇峰、江國豪、朱益生及鄭智鴻，今天由吳昇峰扛首戰，李盈南表示：「吳昇峰近幾年來是公認最穩定、也最能信任的投手，表現有目共睹。」

至於中華隊野手群則以業餘球員為主，只有選進黃柏豪一名大學球員，李盈南表示：「以穩定度來說，還是老經驗的選手比較好一點。」

首戰先發名單：

中華隊

第1棒 中外野手 陳皓禎

第2棒 二壘手 高育瑋

第3棒 三壘手 陳偉志

第4棒 指定打擊 陽忠辰

第5棒 一壘手 林瀚

第6棒 游擊手 廖俊凱

第7棒 右外野手 楊振裕

第8棒 捕手 黃佳瑋

第9棒 左外野手 蔡智榆

先發投手 吳昇峰

美國大學明星隊

第1棒 三壘手 Luke Waddell

第2棒 中外野手 Austin Martin

第3棒 指定打擊 Tanner Allen

第4棒 一壘手 Spencer Torkelson

第5棒 右外野手 Colton Cowser

第6棒 左外野手 Heston Kjerstad

第7棒 二壘手 Justin Foscue

第8棒 捕手 Patrick Bailey

第9棒 游擊手 Alika Williams

先發投手 Max Meyer

中華隊吳昇峰
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