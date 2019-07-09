中職／睽違2年多再先發 獅隊林子崴10日戰兄弟

2019-07-09 20:20 中央社 台北9日電



中職統一7-ELEVEn獅隊投手林子崴睽違2年多再扛一軍先發。 中央社 分享 facebook

中職統一獅隊左投林子崴近2年一軍多以中繼出賽，明天與中信兄弟隊交手，睽違2年多再扛一軍先發；Lamigo桃猿隊明天與富邦悍將隊比賽，將派出新洋投冠猛先發。

林子崴2015年加入獅隊後，一直是備受球隊期待的潛力投手，2015年至2017年球季，都有一軍先發出賽紀錄，總計先發12場，先發出賽戰績3勝6敗、防禦率7.76，表現不算理想。

林子崴2018年整季一軍都是後援出賽，今年目前為止一軍出賽5場、皆為中繼，總計投4.2局失掉11分（10分責失分），出賽防禦率19.29；林子崴4月11日下到二軍後持續中繼出賽，5月12日起開始在二軍先發出賽，最長局數投到6局。

獅隊目前一軍先發輪值為洋投瑞安、本土投手潘威倫、施子謙和江辰晏，新洋投亞力克目前為止一軍兩場出賽皆為後援登板；獅隊明天將主場拉至高雄澄清湖棒球場與中信兄弟隊交手，將是林子崴繼2017年4月20日後，睽違2年多再於一軍先發出賽。

Lamigo桃猿隊明天做客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，富邦悍將隊下半季開季連拿3勝氣勢盛，桃猿隊派出新洋投冠猛先發，冠猛目前尚沒有一軍出賽紀錄，二軍2場先發出賽，總計投10局失掉2分責失分，拿下2勝、出賽防禦率1.80、表現不差。富邦悍將隊明天將由洋投伍鐸先發。