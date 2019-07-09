中職／阿甘障礙為何難破？熱身賽就有甘粉追星

2019-07-09 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



蔡仲南2002年加盟牛隊創下600萬簽約金的「阿甘障礙」，至今17年了仍無人能破。 聯合報系資料照 分享 facebook

味全龍隊後天將和選秀狀元劉基鴻正式簽約，據了解，簽約金將是590萬元，還是無法跨越興農牛隊退役投手蔡仲南留下的「阿甘障礙」；新生代球迷恐怕很難想像，蔡仲南2002年加盟牛隊的暴紅程度，當年球季賽還沒開打，光是熱身賽就出現一大堆年輕女球迷對著他尖叫，讓隊友大開眼界。

「阿甘」蔡仲南頂著1999年亞洲錦標賽對決松坂大輔、2001年世界盃季軍的光環，在02年成為中職超級新人，不但簽約金高達600萬元，月薪也有14萬，就算現在的標準仍是驚人數字，近17年來沒有任何球員可以超越他的簽約金紀錄。

中職近四年選秀狀元蘇智傑、廖健富、戴培峰、劉基鴻的簽約金從555萬到590萬，劉基鴻只差10萬已是最接近蔡仲南的數字；就像圈內人士所言，經紀公司近年替旗下球員談約，不是沒有挑戰蔡仲南的身價，但都遭球團以「人氣不足」回絕，他的獨特魅力在中職史上確實少見。

蔡仲南2002年加盟牛隊後，熱身賽就出現誇張場面，聯盟員工到現在還記得，有場兄弟象、中信鯨之戰，許多球迷跑來買票，竟然不是為了觀看此役，而是要求購買隔天鯨、牛戰門票，重點完全擺在蔡仲南身上。

當年熱身賽就算蔡仲南沒出場，也有女球迷從台北衝到台南，拿著相機對準牛隊休息區猛拍，很多人就是喜歡他沒有太多表情的冷酷模樣，認為是致命的引吸力。

蔡仲南不但高人氣，新人球季也沒讓球團失望，開季前六場先發全部勝投，最後以14勝9敗、防禦率3.49奪下中職新人王；牛隊在他加盟後，連續五個球季主場觀眾數衝到全聯盟第二，只落後人氣最旺的象隊，中職2002年平均觀眾2957人，也比前一季1876人成長不少，03年起連續三年都超過3000人。

蔡仲南入隊第一年，牛隊領隊任中傑看到「阿甘」熱潮笑哈哈，形容熱身賽不再是「小貓兩三隻」的場面，當年隊長蔡重光曾說，進場觀戰的美少女，都是不曾見過的新面孔，「阿甘」魅力無法擋。