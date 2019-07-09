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中職／簽約金挑戰590萬 劉基鴻準備披上龍袍

2019-07-09 13:00聯合報 記者藍宗標╱即時報導

劉基鴻。報系資料照
劉基鴻。報系資料照
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中職今年選秀狀元劉基鴻已和味全龍隊達成加盟共識，後天將正式簽約，據了解，龍隊開出的簽約金數字超過580萬元，最高可能衝到590萬，另有一筆訓練費，至少在20萬元以上，這位出身平鎮高中青棒隊的18歲好手再過兩天披上龍隊球衣。

龍隊在月初年度選秀會挑中32名新人，寫下中職球團空前紀錄，被喻為「大物型野手」的劉基鴻，簽約價碼最受期待，身價出爐後也會牽動選秀會首輪其他新人的行情。

中職史上最高簽約金紀錄保持人仍是「阿甘」蔡仲南，2002和興農牛隊簽下600萬元合約，高懸17年無人能破。

龍隊領隊吳德威已證實，劉基鴻的簽約金不會打破蔡仲南的紀錄，但會超越2016年統一獅隊蘇智傑、去年富邦悍將隊戴培峰的560萬元，成為中職野手最高簽約金。

據悉，龍隊開出的簽約金數字接近蔡仲南17年前的身價，最保守的推算在580萬到590萬元左右，訓練費

最少20萬元，可能在20萬到30萬元之間。

中職過去和頂級新人的簽約方式，除了高額簽約金，通常再設定一筆激勵獎金，以蘇智傑、戴培峰為例，兩人當初簽下新約時，都有設定100萬元激勵獎金；龍隊這次採用訓練費的激勵方式，算是別出心裁的做法，希望劉基鴻好好利用這筆經費加強自主訓練，甚至鼓勵他到國外進修。

中職選秀蘇智傑
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