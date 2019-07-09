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中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00Ramos

日前Lamigo桃猿宣布啟動球隊轉賣程序，消息一出震撼球界，如果轉賣順利，今年將是Lamigo最後一季，球迷可說看一場少一場。另一個值得關注的焦點是，王柏融幾年後若結束旅外生涯，返台後他將屬誰？

王柏融在中職曾連兩年繳出單季4成打擊率高檔成績，2017年勇奪打擊四冠王，堪稱近年來中職最強打者。去年球季結束桃猿透過「台版入札制度」將王柏融賣給日職日本火腿，雖然入札金沒對外透露，不過媒體推測至少台幣6000萬元以上。

由於從未有中職球員透過所謂的「台版入札制度」赴日發展，當時就有人好奇問說：「未來如果王柏融回中職，他要回Lamigo？還是屬於自由球員，各球團可自行接觸？」不過聯盟並沒有給出明確答案，只說再研議。

王柏融若是將來重返中職，是要回歸猿隊還是可自行決定？到時Lamigo桃猿要是已經...
王柏融若是將來重返中職，是要回歸猿隊還是可自行決定？到時Lamigo桃猿要是已經換手，狀況可能會更為複雜。 聯合報系資料照片
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本季日職例行賽程進行超過一半，王柏融只擠出3轟，在日職12隊當中還無法名列前70名，平均84打數轟出一支全壘打，長打率不到0.370，以洋將標準來說完全不及格，打擊率0.283也無法擠進洋聯前10名；以日職標準來看，王柏融或許是不錯的打者，但絕非頂尖洋砲。

另一方面，根據媒體報導，已有日職球隊密切觀察桃猿強打朱育賢，本季朱育賢打擊率0.385、22轟、73分打點、97支安打，四項數據都排名全聯盟第一，比當年王柏融還恐怖，或許明年有機會到日本打球。

問題來了，假設朱育賢透過「台版入札制度」赴日發展，未來他和王柏融回中職打球將情歸何處？這在聯盟規章隻字未提，該是未雨綢繆的時候了，因為現在沒有白紙黑字明定規則，若Lamigo正式轉賣再說，問題可就大了。

朱育賢明年就有可能跟著王柏融的腳步赴日發展，未來也會碰到一樣的回歸問題。 聯合報...
朱育賢明年就有可能跟著王柏融的腳步赴日發展，未來也會碰到一樣的回歸問題。 聯合報系資料照片
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同樣的狀況出現在「旅外傑出球員條款」，也就是「郭泓志條款」，當年中職會長黃鎮台為郭泓志量身打造，不須透過選秀即可加盟統一獅，條件是讓出選秀前3輪順位，當時曾列一份「旅外傑出球員名單」，名單包括郭泓志、王建民、陳偉殷、陽岱鋼。

問題又來了，林子偉算不算旅外傑出球員？王維中算不算旅外傑出球員？曾仁和、胡智為的表現到底傑不傑出？如果陽岱鋼算傑出球員，那麼，曾上大聯盟且表現不錯的林子偉、王維中，有哪些條件不能算傑出球員？

「旅外傑出球員條款」規範並不明確，如果王維中今年球季結束後想加入中職，你說他是傑...
「旅外傑出球員條款」規範並不明確，如果王維中今年球季結束後想加入中職，你說他是傑出還是不算傑出呢？ 中央社
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未來幾名旅美球員回來打中職，是要透過選秀，還是各球團可以自行接觸，這都需要白紙黑字明文規定才行，因為，這樣的狀況幾年後絕對會碰到，不可不慎。

2012年球季結束興農牛宣告轉賣消息，輿論譁然，當時聯盟曾有意增訂「防震撼彈條款」，並提出「爾後若有球隊有意轉賣，必須在1年前告知聯盟，接洽過程之相關進度由聯盟統一發言」等相關條文，但僅有共識，並未納入條文，因此，幾天前Lamigo宣布轉賣時，大家才驚覺仍未受條文規範，引發熱議，其實是非常大的法規漏洞。

前中職會長黃鎮台(中)催生的「防震撼彈條款」還是不完備，該是重新修定的時候了。 ...
前中職會長黃鎮台(中)催生的「防震撼彈條款」還是不完備，該是重新修定的時候了。 中華職棒聯盟提供
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「郭泓志條款」、「防震撼彈條款」都是中職前一任會長黃鎮台任期內所制定的，到現在是否適用值得討論，如今王柏融未來歸屬問題，應該趁Lamigo轉賣之前就敲定，否則未來絕對會衍生不少問題，一如「郭泓志條款」和「防震撼彈條款」，人治凌駕法治。

Lamigo桃猿王柏融朱育賢

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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