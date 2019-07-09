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日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00福耳

恰恰彭政閔週日在新莊對富邦的比賽中達成個人生涯第2000安的里程碑，即將在今年褪下球衣的他，表示接下來還想要挑戰困難度較大的200轟，在日職，今年倒是有幾名明星球員完成個人生涯的全壘打紀錄，軟銀的「熱男」松田宣浩在5月3日打出第250轟，巨人的坂本勇人在同月29日擊出第200轟，同隊學長阿部慎之助則是在6月1日創下400轟的大紀錄，目前402轟在日職史上排第19名，球季結束前只要再打出2轟以上，名次就有再往前進的機會，阿部的402轟同時也是現役球員中最多的，緊追在後的是西武中村剛也的398支。

阿部慎之助在巨人上月對中日的比賽中打出個人生涯第400號全壘打，成為日職史上第1...
阿部慎之助在巨人上月對中日的比賽中打出個人生涯第400號全壘打，成為日職史上第19人。 福耳攝影
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中村畢業於棒球名門大阪桐蔭高，01年以第二順位被西武選進，03年在一軍初登場，今年已是職棒第19年，生涯前幾年的長程砲火輸出不算穩定，直到08年後才真正奠定他一代重砲的地位，08年打出46轟，隔年再度打出48轟，連同11年的48轟在內，生涯總共有3次單季全壘打在40支以上，史上只有14人有這項成就，而且他平均13.8個打數就開轟，在所有的300轟打者中只輸給包括王貞治、田淵幸一、松井秀喜等在內的5個人。

日職生涯250轟以上打者的平均開轟率前十傑。 福耳製表
日職生涯250轟以上打者的平均開轟率前十傑。 福耳製表
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這兩年由於傷勢及隊上年輕球員如山川穗高、森友哉等人的竄起，中村讓出了四棒的位置，18年甚至還曾被調到第七或八棒，但那年他還是打出了28轟，堪稱當年全日職最強的後段棒次，今年開季也是被排在八棒，不過現在已回到中心棒次的六棒，身體狀況也沒有問題，已出賽75場，本季出賽數有望創4年新高，重點的全壘打支數，中村本季打出13轟，雖然還是在全隊排第三，但以速度來說是有點慢，不過去年他也是在夏天開始的7、8月才疾速趕進度，兩個月共打了20支，如今這離400轟只剩下短短2轟的距離，說不定一場比賽就跨過去了。

西武強打中村剛也再差2支全壘打也將達成生涯400轟，他在職棒早期長打能力不強，但...
西武強打中村剛也再差2支全壘打也將達成生涯400轟，他在職棒早期長打能力不強，但接下來曾有3季打出40支以上的全壘打，飛快地寫著紀錄。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影
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現役球員全壘打支數在阿部及中村之後的是阪神福留孝介的274支，他中間曾去挑戰了5年的美國大聯盟，回到日本後因為年紀關係，長打能力大不如前，今年只打出4轟，就算把那5年的全壘打加進來，也只有316轟，絕對不可能達成生涯400轟的紀錄。

接下來是養樂多洋砲巴倫汀(Wladimir Balentien)的270轟，巴倫汀在11年加入日職以來，除了15年因傷只出賽15場打出1轟外，其餘7個球季都有30轟以上的成績，13年還以60轟打破王貞治單季55轟的紀錄，雖然在6月底因孩子出生返美，缺席近兩週的比賽，但昨日歸隊，今年也已打出15轟，要再30轟應該不難，不過他距離400轟還有130轟，除非再一次創造60轟的紀錄，這可能性當然是微乎極微，否則以這幾年的速度計算，至少還是需要再4個球季以上才能達標，但他已35歲，身體狀況的維持是問題，另外，即使明年就不佔洋將名額，還能在日職打多久，也是關係他能否成為400轟打者的因素。

松田以263轟排現役球員第五，他在生涯前半段的全壘打輸入並不穩定，但近幾年簽下長約後，全壘打火力大爆發，已連五季都打出20轟以上(今年只差一支)，生涯14年總全壘打的一半都是在這段期間打出來的，因此讓他的全壘打支數排名急速上升，不過他已36歲，137支的距離需要約5季的時間來累積，他能打到40歲後嗎？在更之後的是中田翔跟坂本，但都是200支出頭而已，還有很長的路要走。在中村之後，短期之內很難再看到日職下一個400轟的打者了。

中村剛也阿部慎之助

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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