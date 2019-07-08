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棒球／三小將赴日追夢 味全教練團鼓勵要有自信

2019-07-08 19:14聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

頂新和德基金會今天舉辦接棒未來公益計畫記者會，頂新集團董事長魏應充（左三）、味全...
頂新和德基金會今天舉辦接棒未來公益計畫記者會，頂新集團董事長魏應充（左三）、味全龍隊總教練葉君璋（左）、打擊教練張泰山（右）出席頒獎。記者蘇志畬／攝影
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「頂新和德文教基金會」與「台日野球留學支援」合作，在2018年推出「追夢工程計畫」，從300多位報名的青少棒選手中選出江石佑、陳政逸、高翊瑋共三人，今年起前往日本棒球名校遊學館高校留學。

頂新和德文教基金會創辦人、頂新集團董事長魏應充表示，當初會推動追夢工程計畫，是了解基層棒球雖然有許多盃賽，但送出國的還沒有，所以透過遴選出這三名球員，「希望他們登上國際舞台，成為典範。」

味全龍隊總教練葉君璋分享在印地安人小聯盟擔任教職經驗，提醒球員要有自信，「或許有人會擔心歧視，但把自信建立起來，想辦法融入球隊、融入國家就會有好發展。」打擊教練張泰山也同意：「沒有自信，很快就要回家了，有了信心，球技才會進步。」

頂新和德基金會今天舉辦接棒未來公益計畫記者會，頂新集團董事長魏應充（左三）、味全...
頂新和德基金會今天舉辦接棒未來公益計畫記者會，頂新集團董事長魏應充（左三）、味全龍隊總教練葉君璋（左）、打擊教練張泰山（右）、「台日野球留学支援」創辦人晁菘徽出席。記者蘇志畬／攝影
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「追夢工程計畫」同時也啟動第二屆的招生計劃，魏應充表示，雖然味全龍重新回到中職，不過還是會繼續投注在培養基層球員。

長安國中高翊瑋因為哥哥開始接觸棒球，也希望代替受傷的哥哥，一圓旅日夢，從國一開始學日文的他，受訪時秀了一段日文自我介紹，高翊瑋表示：「想到更競爭的環境成長，哥哥從小就帶我打球，跟我說了很多日本不一樣的地方。」

「追夢工程計畫」選出江石佑（左）、陳政逸（右二）、高翊瑋（右）三人，前往日本棒球...
「追夢工程計畫」選出江石佑（左）、陳政逸（右二）、高翊瑋（右）三人，前往日本棒球名校遊學館高校留學。記者蘇志畬／攝影
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橋頭國中的江石佑與大聯盟好手林子偉同樣出身那瑪夏鄉，不過比起美職，更欣賞日本的練球方式以及球員的心理態度，江石佑表示：「泛太平洋盃時對日本球員的喊聲、接球印象深刻，想去外面闖闖、看看世界。」

二重國中陳政逸想去學習日本的態度、場上精神，「他們做事戰戰兢兢，落後也不放棄，堅持到最後。」這三年他為自己訂下兩個目標，「一是不要受傷，二是打進甲子園。」

棒球味全龍林子偉
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